Ačkoli volba kandidátů do televizní a rozhlasové rady má být tajná a apolitická, někteří hlasující byli v pátek "připravenější" než jiní. HN mají k dispozici seznam doporučených jmen i s politickou nominací, který před volbou někteří poslanci dostali. Po více než třech hodinách hlasování, jež ovlivní dalších šest let fungování České televize a Českého rozhlasu, se do užšího výběru dostala většina jmen ze seznamu, mezi nimi i médii a odborníky kritizovaní adepti.