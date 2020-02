◼ EVROPA

Evropu zasáhl orkán, narušil leteckou i vlakovou dopravu

Orkán Ciara, který se během neděle přehnal přes Evropu, zasáhl napřed pobřeží Británie. Zrušen byl provoz některých trajektů, vlaků, ale i letišť, včetně londýnského Heathrow. Německo, které bouři pojmenovalo Sabine, v přípravě na vítr o síle podobné hurikánu rovněž zrušilo některé vlaky a lety. Omezení letecké dopravy se dotklo i pražského Letiště Václava Havla, kvůli počasí byl zrušen let z Amsterdamu.

◼ THAJSKO

Voják střílel v nákupním centru, zabil 29 lidí

Thajská policie v neděli asi po 16hodinové operaci v obchodním centru ve městě Nakchon Rátčchasímá (Korat) zabila vojáka, který v sobotu zastřelil 29 lidí a dalších 57 zranil. Informoval o tom thajský premiér Prajutch Čan-Oča. Podle něj byl motivem vojákova činu spor o majetek, před střelbou v nákupním centru voják zabil ve své posádce důstojníka a jednu ženu, která byla podle serveru BBC důstojníkovou tchyní.

◼ ČESKO

ANO a ODS v lednu posílily, SPD spadlo pod pět procent

Hnutí ANO podle lednového volebního modelu CVVM v porovnání s prosincovým průzkumem posílilo. Volilo by jej 32 procent lidí. ODS se s 15 procenty vrátila na druhou příčku před Piráty (13,5 procenta). Pod stupni vítězů by přes mírný pokles skončily ČSSD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly STAN, KDU­-ČSL a TOP 09. Hnutí SPD by jako jediné ze sněmovních uskupení získalo méně než pět procent hlasů.

◼ ČESKO

Sněmovna bude ve středu volit ombudsmana

Poslance čeká v tomto týdnu volba nového veřejného ochránce práv. Středeční volba ombudsmana po dosluhující Anně Šabatové bude jedním z nejvíce sledovaných bodů schůze. Prezident Miloš Zeman navrhl někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, jenž loni tuto pozici ve dvou sněmovních volbách neobhájil. Senát nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

"

Teprve teď začínají e-neschopenky trochu fungovat.

Vojtěch Mucha

Místopředseda Mladých praktiků. Zavedení povinného systému elektronických neschopenek od letošního ledna i po několika týdnech používání komplikuje život praktickým lékařům.

◼ ŠVÝCARSKO

Švýcaři rozšířili zákon proti diskriminaci menšin

Švýcaři podle projekce institutu GFS Bern v referendu podpořili zákon zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace. Normu, která pro případné provinilce předpokládá až tři roky za mřížemi, podpořilo asi 62 procent Švýcarů. V zemi platí zákaz diskriminace na základě rasy, náboženského vyznání nebo etnického původu, ale na rozdíl od jiných západoevropských zemí chyběl zákon výslovně chránící před znevýhodňováním sexuálních menšin.

◼ USA

Po Iowě míří primárky do státu New Hampshire

Klání demokratů o stranickou nominaci na amerického prezidenta se po Iowě přesouvá do státu New Hampshire, kde se bude hlasovat v úterý. Průzkumy veřejného mínění staví do role favorita v New Hampshiru senátora Bernieho Sanderse, kterého ale díky úspěchu v Iowě dostihl bývalý starosta South Bendu v Indianě Pete Buttigieg. V tomto americkém státě pořádají hlasování i republikáni, což ale bude stejně jako v případě Iowy spíše formální záležitost.

◼ ČESKO/AFGHÁNISTÁN

Skončila jednotka strážných andělů v Afghánistánu

Téměř po pěti letech ukončila v Afghánistánu své působení česká jednotka ochránců Guardian Angels, takzvaných strážných andělů. Za úkol měli střežit například instruktory, kteří vyjížděli mimo spojenecké základny. Hlídali například české vojáky z leteckého poradního týmu, naposledy zodpovídali za bezpečnost spojeneckých jazykových lektorů. Poslední jednotka Guardian Angels působila na kábulské letecké základně HKIA od loňského srpna.

◼ ČESKO

Maláčová nevyloučila, že Úřad práce povede Havlíček

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) o novém generálním řediteli Úřadu práce rozhodne příští týden. Nepotvrdila ani nevyvrátila informaci, že jím bude její stranický kolega a exministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Podle ministryně její představy splňuje. Uvedla to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Premiér Andrej Babiš pro ČT v telefonickém vyjádření uvedl, že by jmenování bývalého ministra bylo špatným vtipem.

◼ ČESKO

Podíl aut se stočeným tachometrem loni klesl

Podíl ojetých aut se stočeným tachometrem na českém trhu se loni snížil o čtyři procentní body na 33 procent. V průměru byly tachometry stočené zhruba o 100 tisíc kilometrů. Vyplývá to ze statistik společnosti Cebia. Za nezákonné snižování počtu ujetých kilometrů hrozí v Česku od konce roku 2018 až půlmilionová pokuta. Stočený tachometr přitom zvyšuje cenu vozu v průměru o 20 procent. V některých případech může být dražší až o 30 procent.

◼ ČESKO

Myslivci loni zastřelili 229 tisíc divočáků, víc než loni

Myslivci loni podle předběžných údajů Státní veterinární správy ulovili přes 229 tisíc divočáků, meziročně o 58 procent více. Myslivci se také obávají rozšíření afrického moru prasat na české území. Veterináři v listopadu oznámili, že se mor dostal na západ Polska. Nové ohnisko nemoci, které polské dozorové orgány vyhlásily, leží 120 kilometrů od Česka a 80 kilometrů od hranic s Německem. Oficiální čísla budou mít myslivci až v dubnu, po skončení takzvaného mysliveckého roku.

◼ VENEZUELA

Maduro nepustil do země komisi pro lidská práva

Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura nepustila do země misi Meziamerické komise pro lidská práva. Její zástupci se proto sešli ve čtvrtek v kolumbijské Bogotě s venezuelskými emigranty, kteří ze své vlasti utekli kvůli represím tamního režimu i kvůli ekonomické krizi.

◼ ČESKO/FRANCIE

AXA odprodá své aktivity ve střední Evropě, včetně ČR

Francouzská finanční skupina AXA odprodá své aktivity v Česku, Polsku a na Slovensku za miliardu eur (25 miliard Kč) rakouské společnosti UNIQA Insurance Group AG. Potvrdila tak dřívější informaci agentury Reuters z října loňského roku o chystaném prodeji. UNIQA také působí na českém trhu a podle šéfa koncernu Andrease Brandstettera se akvizicí stane pětkou na pojišťovacím trhu v rostoucím regionu střední a východní Evropy.

"

Děkujeme všem, kdo nám chtějí pomoci, všem, kdo nás milují.

Luigi Brugnaro

Benátský starosta. V Benátkách večerním "průvodem na vodě" začal tradiční karneval. Slavnosti potrvají do 25. února, jako hlavní motiv tentokrát zvolili pořadatelé lásku.

◼ RUSKO

Rusko zařadilo jehovisty na seznam extremistů

Ruské úřady zařadily více než 200 členů náboženské společnosti Svědci Jehovovi na seznam extremistů a teroristů. Rusko před třemi lety působení jehovistů zakázalo a od té doby desítky z nich skončily za mřížemi. Americké ústředí jehovistů hovoří o návratu Ruska do "nejtemnějšího období dějin". Kreml opakovaně používá nejasně formulované zákony proti extremismu k zásahům vůči opozičním aktivistům a náboženským menšinám.

◼ ČESKO

Na první pražský Comic-Con přišlo 23 tisíc fandů sci-fi

Na první ročník tuzemského setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih Comic-Con dorazilo do pražského O2 Universa 23 tisíc návštěvníků. Třídenní kapacita byla prakticky vyprodaná, řekla za pořadatele Iva Pavlousková. "První ročník Comic-Con Prague hodnotíme jako velký úspěch, který překročil všechna naše očekávání," uvedla. Příští ročník se bude konat od 12. do 14. února 2021.

◼ RUSKO

Raketa vynesla další satelity firmy OneWeb

Dalších 34 satelitů společnosti OneWeb, která plánuje vytvořit celosvětovou internetovou síť, vynesla úspěšně na oběžnou dráhu ruská raketa Sojuz-2.1b. Zatímco prvních šest družic budovaného systému odletělo do vesmíru loni v únoru z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně, Sojuz s aparáty OneWeb odstartoval z Bajkonuru v Kazachstánu.

◼ USA

Gates si objednal první superjachtu na vodík

Americký miliardář a spoluzakladatel softwarového gigantu Microsoft Bill Gates si objednal první luxusní jachtu na světě, která bude mít vodíkem poháněné motory. Na plavidle, jehož cena se odhaduje na 500 milionů liber (14,8 miliardy Kč), se bude nacházet mimo jiné přistávací plocha pro vrtulník, posilovna, lázně či poslední dobou velmi oblíbený takzvaný nekonečný bazén, tedy vodní plocha s téměř neviditelným ohraničením. Informoval o tom britský list The Guardian.

◼ ITÁLIE / VELKÁ BRITÁNIE

Italové se bouří proti stroji na prosecco v Londýně

Automat, ze kterého si lidé v centru Londýna mohou do přistavených skleniček nechat nalít prosecco, je trnem v oku italským vinařům. Jejich sdružení na ochranu tohoto bílého šumivého vína tvrdí, že je to podvod na spotřebitelích v Británii, a chce kvůli tomu podat žalobu, informuje agentura APA. Žlutý přístroj nazvaný Automatic Prosecco Machine (APM) nechala v Londýně nainstalovat jedna tamní renomovaná vinotéka.

◼ MAROKO/PALESTINA

Maročané vyšli do ulic na podporu Palestiny

Tisíce demonstrantů v neděli vyšly do ulic marocké metropole Rabatu na protest proti mírovému plánu pro Blízký východ, který nedávno představil americký prezident Donald Trump. Cílem plánu je ukončit izraelsko-palestinský konflikt. Zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, palestinští lídři jej odmítli. Demonstranti drželi v rukou palestinské vlajky a vykřikovali hesla jako "Ať žije Palestina" či "Palestina není na prodej".

◼ KUBA

Kubánské úřady propustily disidenta Farinase

Kubánské úřady po dvoudenním zadržování propustily disidenta Guillerma Farinase. Předseda Evropského parlamentu (EP) David Sassoli předtím vyzval kubánské úřady, aby okamžitě propustily z vězení psychologa a novináře Guillerma Farinase. Přední kubánský disident, jemuž EP v roce 2010 udělil Sacharovovu cenu za lidská práva, byl zatčen v úterý cestou na španělskou ambasádu. Šel si vyzvednout vízum, s nímž se chystal navštívit Španělsko i EP.

◼ VESMÍR

K výzkumu Slunce odlétla sonda, kterou vyvíjeli i Češi

Na několikaletý výzkum Slunce se vydala sonda Evropské kosmické agentury Solar Orbiter, na jejímž vývoji a výrobě se podíleli čeští vědci. Aparát do vesmíru vynesla americká raketa Atlas V, která z floridského kosmodromu na mysu Canaveral odstartovala v neděli v noci. Zhruba po dvou letech se Solar Orbiter dostane na dráhu, která se bude podobat dráze planety Merkur a ze které bude moci provádět měření. Než se na ni dostane, bude čelit extrémním teplotám od minus 170 do 520 stupňů Celsia.

"

Naše bezpečnost nevyhnutelně závisí na větších schopnostech Evropanů vést operace samostatně.

Emmanuel Macron

Francouzský prezident vyzval Evropany, aby se nespokojili s rolí pouhých diváků na závodech ve zbrojení, včetně zbrojení jaderného.

◼ EU

Ženy v EU mají o 30 procent nižší důchod než muži

Ženy starší 65 let pobíraly podle statistického úřadu Eurostat v roce 2018 v zemích Evropské unie v průměru asi o 30 procent nižší starobní důchod než muži. V České republice byl rozdíl čtvrtý nejnižší a činil 13 procent. Rozdíl se časem snižuje, od roku 2010 klesl o čtyři procentní body. Česko je zároveň poslední ze čtveřice zemí, kde jsou penzistky v porovnání s muži v důchodu nejvíce ohroženy chudobou.

◼ RUSKO

Putin 75 let po válce posílá veteránům 75 tisíc rublů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos o jednorázové výplatě 75 tisíc rublů (asi 26 800 korun) válečným veteránům. Prémii na počest 75. výročí sovětského vítězství v druhé světové válce dostanou Rusové žijící v Rusku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Po 50 tisících rublech (asi 17 900 korun) dostanou někdejší nejlepší pracovníci v týlu a bývalí zletilí vězni koncentračních táborů, věznic a ghett.

◼ BOTSWANA

Botswana vydraží licence na lov slonů

V Botswaně se uskuteční první aukce licencí na lov slonů od zrušení zákazu jejich odstřelu před šesti lety, který je měl ochránit. Vydražit chce nyní vláda povolení umožňující odlovení 70 slonů. Lovecká sezona v Botswaně začne v dubnu a licence, které mají umožnit zabití dalších 200 slonů, budou vydraženy později. Africká Botswana, kde podle odhadů žije asi 130 tisíc slonů, má největší sloní populaci na světě.

◼ RUSKO

V Moskvě zatkli zástupce náčelníka Generálního štábu

Agenti vojenské kontrarozvědky ruské tajné služby FSB v Moskvě zadrželi jednoho z nejvýše postavených důstojníků ruské armády, zástupce náčelníka Generálního štábu Chalila Arslanova. Šéf ruských spojařů je podezřelý ze zvláště velkého podvodu. V případu figuruje také několik dalších vysoce postavených důstojníků, kteří již dříve přiznali vinu na machinacích při nákupu spojovací techniky za více než 6,5 miliardy rublů (asi 2,3 miliardy korun).

◼ REALITY

Nové byty v Praze na konci roku zdražily o šest procent

Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci loňského roku meziročně vzrostla o šest procent na 112 500 korun za metr čtvereční. Uvedla to poradenská společnost Deloitte. Tempo růstu je nejnižší od začátku roku 2017, kdy Deloitte začal data zveřejňovat. I tak ale od poloviny roku 2015 nové byty v Praze zdražily o 90 procent. Počet volných dostupných bytů na konci loňského roku meziročně klesl o 13,8 procenta na 5271.