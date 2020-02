Syn Boží, otec, šťastný a odvážný. Tak to stojí na twitterovém účtu fotbalisty jménem Neymar da Silva Santos Júnior. Kdysi si taková přízviska dávali panovníci států či vůdcové kmenů, v minulém století popkulturní umělci a ve všech dobách i různé typy lidí, jež ostatní považovali za blázny. Samozřejmě je tu otázka, zda máme právo z pozice své zdánlivé normality označovat někoho za blázna nebo se mu vysmívat za snahu připojovat k vlastnímu jménu chvalozpěvné dodatky, nebo si dokonce jméno měnit, aby působilo jako ikonické. Což fotbalisté dělají běžně. Měli jsme "veleváženého" Sócratese, máme "dětinského" Chicharita. O Diegu Maradonovi bylo zvykem psát, jak sám na sebe nazíral, jako o božském. Dokonce je tu i trenér, jenž se tituluje The Special One (zvláštní, osobitý) − José Mourinho.