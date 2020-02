Minulý týden vybrali poslanci své favority na volná místa v Radě ČT. Do finále se dostalo i několik lidí spojených s Václavem Klausem mladším, jehož spolek třeba podepsal kandidaturu moderátora Luboše Xavera Veselého. Příčina není vždycky jen v tom, že by chtěl někdo dávat televizi za vyučenou, ačkoliv ve sněmovně nelze přehlédnout nespokojenost s hospodařením Kavčích hor. Bohužel jde také o to, jak se chovají někteří její političtí ochránci.