Říkal jsem mu: Tati, ty jsi připravený na smrt? A on na to, že už jednou umřel a ani o tom nevěděl, takže je to spíš moje věc. To bylo pro mě osvobozující," vzpomíná na poslední dny se svým otcem Lubošem Dobrovským jeho starší syn Jan. Sedíme spolu nad čajem v dejvické kavárně, den po smrti muže, jehož život byl stejně komplikovaný a barvitý jako události střední Evropy 20. a 21. století.