Mhúúú, mhúúú." Zhruba tak nějak zní syntetizovaný "hlas" staroegyptského kněze a písaře Nesijamúna (Nesyamun), jenž zemřel před 3000 lety. Ohromující zpráva prolétla minulý týden médii. Jeho zachovalá mumie "promluvila", napsal seriózní list The New York Times. Jak je to možné? Mumifikované tělo, jež bylo nalezeno a rozbaleno už v roce 1824, vědci prozkoumali za pomoci počítačové tomografie (CT), na základě snímků vytvořili 3D model jeho hlasového ústrojí a propojili jej s elektronickým generátorem zvuku, jaký používají pacienti se ztrátou hlasivek. Postup popsali v časopise Scientific Reports.