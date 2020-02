Pojem pracovní doba byl v českých zemích známý už od středověku. Statistiky si ale začaly vést až rakousko-uherské úřady v roce 1904. Jak dlouho se pracovalo do té doby? Co obor, doba a kraj, to jiný přístup k pracovní době. Zásadní byl tehdy limit přírodních zákonů, především dostatek světla.