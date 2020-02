Na začátku byl nápad, který jsme v pre-seedu zafinancovali díky FFF. Pak jsme šli do seedu a zkoušeli inkubátory a různé angely a zadařilo se. S pořádným MVP jsme pak už konečně mohli rozjet skejling a expanzi na 20 marketů, takže jsme pak v Series A vyrejzovali od dvou amerických venture fundů. Teď doufáme v Series B, a když se zadaří, tak po Series C přijde IPO a bude z nás unicorn," mohl by říct founder, tedy zakladatel docela úspěšného startupového podniku.