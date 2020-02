Když Hubert Palán zakládal firmu productboard, vedl si v počítači excelový soubor, který pojmenoval Mood Meter, tedy měřič nálady. Třikrát denně si do něj zapisoval, jak se cítí. Jedničky znamenaly zoufalství, desítky euforii a představu, že se svým start-upem změní svět. Nálady převedené do čísel se mu tehdy rychle střídaly podle toho, jak ho okolí od původně nejistého podniku odrazovalo, nebo jak přicházely hlasy povzbuzení. "Teď už si takový zápisníček nevedu. Není to potřeba," směje se Palán. Nakonec převážila spokojenost.