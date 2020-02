Alena Vandasová stoupá po schodech chladné chodby holešovického činžáku, kde sídlí známý klub Cross, a kontroluje mobil. Ten se najednou rozvibruje a ona po chvíli hlásí: "To byli lidé z rozhlasu, chtějí vědět, kdy přistane Daria ze Sundance." Její manžel Martin začne ťukat do svého telefonu a odpovídá: "Prý kolem jedenácté." Pak se ohlédne přes rameno a mávne rukou: "Je to pořádný blázinec."