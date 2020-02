Všimli jste si, jak se dnes v práci už moc fyzicky nepracuje? Jistě, pracujeme v potu tváře v jistém smyslu všichni, ale již to není ten druh potu, který lidé mívali, když používali fyzickou sílu. Tak například není pravda to, co se často říká, že jsme manufakturní či výrobní ekonomika (a už vůbec ne montovna). HDP této republiky je z 60 procent tvořeno službami. A i takové výrobní obory (třeba výrobci aut) na linkách zaměstnávají jen zlomek lidí a ti zbývající ty lidi organizují, organizují sebe navzájem a organizují firmu směrem navenek (organizují sales, reklamy a marketing, reprezentaci atd.).