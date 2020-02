Současný svět je tak roztříštěný a proměnlivý, až se nám někdy může jevit jako rozostřená šmouha. Nejsme s to zaostřit. A není to dáno jen dynamikou médií, která jsou dnes hlavním zdrojem našeho poznání, svou vinu na tom nese i to, že nejsme schopni kritického nadhledu. Postihl nás zvláštní druh slepoty. Obraz reality, který považujeme za skutečný, je spíš projekcí našich vnitřních přesvědčení a stereotypů než výrazem faktického stavu věcí.

Sociolog Daniel Prokop, jenž stále patří do generace třicátníků, se ve své právě vydané knize nazvané Slepé skvrny pokouší prohlédnout tuto společenskou slepotu, rozehnat mlhu, která nám znemožňuje vidět sociální ­realitu a na jejím základě se pak politicky, osobně i kolektivně rozhodovat.