Když si sedáme do křesílek s výhledem na skály v pražské Troji, jen rozhodí rukama: "To je ta slavná zasedačka. Tady seděli Babiš s Havlíčkem." Od víkendového hackathonu, na němž parta programátorů vytvořila e-shop na dálniční známky, už sice uběhlo 10 dní, ale Tomáš Vondráček, hlavní organizátor akce, s ní stále ještě žije. "Teď se ozývají zahraniční média, je na nás najednou vidět. Zbystřila i konkurence. Na to nejsme zvyklí," říká podnikatel a usrkává rybízovou limonádu, kterou mu donesli z firemního baru. Že se na čas stal asi nejslavnějším ajťákem v zemi, mu prý nevadí, ačkoli pozornost normálně nevyhledává: "To, co jsme rozpoutali, je větší než já nebo moje firmy. Lidé vyslali signál, že tu jsou, že politiky kontrolují a že se nebudou bát ozvat."

HN: Často jsem v posledních týdnech slyšel dotaz, kde se vzal ten Tomáš Vondráček. Takže se ptám: Kde jste se vzal?

Normálně si zakládám na tom, že se necpu dopředu. Což jsem v posledních pár týdnech dost porušil. Ale když to hodně zkrátím, podnikám od 18 let, věnuji se několika oborům a jedním z nich je IT.

HN: Vystudoval jste informatiku?

Nemám vysokou školu. Na střední v Plzni, odkud pocházím, jsem absolvoval počítačovou automatiku. Na přelomu 80. a 90. let jsme v podstatě dělali Pascal v ruštině (Pascal je legendární, už nevyužívaný programovací jazyk − pozn. red.). K počítačům mám tedy historicky vztah, ale právě střední škola byla důvod, proč jsem se zařekl, že se počítačům nebudu věnovat. Ale časem mě stejně dohnaly.