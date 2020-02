Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že by Česko mělo z příštího evropského rozpočtu dostat mnohem více dotací, než kolik navrhla Evropská komise. "Budeme bojovat za to, abychom dostali peníze podle našich představ, ne podle představ Bruselu," uvedl Babiš. Kromě výše dotací mu jde i o to, aby si Česko mohlo samo rozhodnout, na co peníze použije.