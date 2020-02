Od poloviny letošního roku měly velké technologické firmy začít v Česku platit digitální daň. Státnímu rozpočtu to letos mělo vynést 1,5 miliardy korun, každý další rok až pět miliard. Velká část poslanců ale usiluje o to, aby stát začal vybírat peníze až od začátku příštího roku. Jistá není ani výše nové daně. Navrhovaná sedmiprocentní sazba, která by dnes byla nejvyšší v Evropské unii, se zdá vysoká i některým vládním poslancům.