Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO dostala na starost jeden z nejdůležitějších úkolů současné vlády. Do příštích voleb do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční v roce 2021 na podzim, musí prosadit schválení nového stavebního zákona. Dostálovou navrhovaný systém "jednoho razítka, jednoho úřadu a jedné stavby" má zjednodušit stavební řízení a zkrátit jej ze současných v průměru pěti a půl let na jeden rok. V posledních měsících ale narážel na silný odpor obcí, památkářů, ekologů i jiných ministerstev. K návrhu zákona se sešlo zhruba 4500 připomínek. Z mnoha stran padaly návrhy, aby úředníci Dostálové po třech letech práce chystaný zákon kompletně přepracovali. Taková doporučení si hnutí ANO vyslechlo mimo jiné od koaličního partnera, jmenovitě ministra vnitra a sociálního demokrata Jana Hamáčka.