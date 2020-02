◼ RUSKO

Moskvě se nelíbí zpráva o nových raketách USA

Rusko znepokojila zpráva, že armáda Spojených států hodlá vyzbrojit své ponorky novým typem taktických jaderných hlavic. Uvedl to náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov s tím, že je třeba zabránit Washingtonu v plánování "nepřípustných katastrofických scénářů". Američané sílu hlavic tají. Podle expertů by mohla odpovídat asi pěti kilotunám trinitrotoluenu, tedy třetině bomby Little Boy, kterou USA shodily za druhé světové války na Hirošimu.

◼ ČESKO

Na předsedu Senátu kandidují Vystrčil a Růžička

O předsedovi horní komory parlamentu, který nastoupí po zesnulém Jaroslavu Kuberovi (ODS), rozhodnou senátoři 19. února. Oznámili to šéfové senátorských frakcí. Kandidáty budou první místopředseda Senátu Jiří Růžička (za STAN) a předseda senátorů ODS Miloš Vystrčil. Favoritem je Vystrčil, protože vedle lidovců bude mít podporu i z klubu ANO. Členové klubů ODS, KDU-ČSL a ANO tvoří polovinu všech senátorů.

◼ ČESKO

Havlíček zmínil stavbu továrny na lithiové baterie

Energetická společnost ČEZ chce podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) v příštích letech v severních Čechách postavit továrnu na lithiové baterie pro auta. Má jít o jednu z největších investic tohoto druhu ve střední Evropě. Na výrobu baterií chce firma spolu s investory z automobilového průmyslu využívat lithium z oblasti Cínovce v Krušných horách. Havlíček to řekl při středeční návštěvě Berlína.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Zpráva o léku na koronavirus podpořila světové trhy

Finanční trhy po celém světě včera zpevňovaly, k růstu jim pomohla zpráva, že lékaři mají na dosah účinnou vakcínu na koronavirus. Vzhůru se vydaly akcie v Asii i v Evropě, podražila také ropa. Lék našli výzkumníci na univerzitě v Če-ťiangu. Nový typ koronaviru se šíří z Číny, kde už zabil skoro 500 lidí a téměř 25 tisíc jich nakazil. Minimálně 170 nakažených je i v dalších zemích, včetně evropských. V Česku se nákaza novým koronavirem prozatím neprokázala.

"

Určitě se budou konat sympozia či konference.

Jan Wolf

Pražský zastupitel za KDU-ČSL uvádí, že hlavní město rozhoduje o přidělení dotací akcím ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře, které připadá na 8. listopadu. V bitvě roku 1620 potlačila vojska císaře Ferdinanda II. povstání české šlechty, kterým začala třicetiletá válka v Evropě.

◼ TURECKO

V Istanbulu se rozlomilo letadlo při přistání

Nejméně 120 zraněných si vyžádala nehoda letadla, které sjelo při přistání z ranveje na istanbulském Mezinárodním letišti Sabihy Gökcenové. Podle záběrů zveřejněných médii se trup letounu rozlomil nejméně na tři kusy, část letadla začala hořet. Oběti na životech si neštěstí podle ministra dopravy nevyžádalo. Istanbulský guvernér uvedl, že letadlo sjelo z dráhy kvůli špatnému počasí. V době nehody hustě pršelo a vál silný vítr.

◼ ČESKO

Barrandovský most potřebuje celkovou opravu

Na pražském Barrandovském mostě bude při rekonstrukci třeba opravit nosný systém, vyměnit povrchy, izolaci či odvodnění. Při rekonstrukci se musí sundat svodidla a římsy. Práce na spodní části mostu, při nichž nebude omezena doprava, mají začít ještě letos. Barrandovský most byl dokončen v roce 1988. Je součástí pražského okruhu a denně po něm projede 144 tisíc aut. Diagnostika ukázala, že most je ve špatném stavu a je nezbytné jej opravit.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Johnson hodlá změnit financování BBC

Britská vláda zvažuje změnu ve způsobu financování BBC, která by zasáhla příjmy veřejnoprávní mediální společnosti. Vláda konzervativního premiéra Borise Johnsona je stále častěji ve sporu s médii a oznámila, že uskuteční veřejnou konzultaci o tom, zda by neplacení poplatku k financování BBC mohlo přestat být trestné. Před dvěma týdny přitom rezignoval ředitel BBC Tony Hall.

◼ ČESKO

Vynášení tajných informací posílá policie před soud

Policie navrhla obžalovat pětici obviněných v kauze Beretta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení. V kauze čelí obvinění pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista protikorupční jednotky Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Podle kriminalistů Holub, Šíma a Máchová neoprávněně Gáboríkovi předávali informace, například z kauz Nemocnice Na Homolce nebo pražského dopravního podniku.

◼ ČESKO

Počet osobních bankrotů narostl, návrhů ubylo

V Česku bylo podle statistik společnosti CRIF − Czech Credit Bureau v lednu vyhlášeno 1799 osobních bankrotů, o 279 více než loni v prosinci. Zároveň bylo podáno 1661 návrhů, o 92 méně než v předchozím měsíci a nejméně od května 2019, tedy za celou dobu účinnosti novely insolvenčního zákona, která osobní bankrot zpřístupnila většímu počtu lidí. Za 12 měsíců počet vyhlášených osobních bankrotů meziročně narostl o 47 procent na 19 253 a počet návrhů o 54 procent na 21 044.

◼ ČESKO

Pojišťovny loni řešily méně podvodů

České pojišťovny prověřily loni 8474 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody za 1,133 miliardy korun. V roce 2018 to bylo 10 328 případů téměř za 1,3 miliardy, informovala Česká asociace pojišťoven. Objem odhalených pojistných podvodů se za posledních devět let zdvojnásobil. Po 624 milionech za rok 2010 pojišťovny v posledních letech odhalí ročně podvody za 1,1 až 1,3 miliardy.

◼ ČESKO

Jizerská 50 se díky čerstvému sněhu pojede skoro celá

Jizerská padesátka se díky zlepšeným sněhovým podmínkám pojede v neděli možná skoro celá. Organizátoři slavného lyžařského závodu včera odvolali plán na kratší okruhy a starty v blocích rozdělených do tří dnů. "Prosby tisíců běžkařů byly vyslyšeny," uvedli pořadatelé 53. ročníku ČEZ Jizerské 50. Doplnili, že každý účastník vyrazí na trať podle původního časového harmonogramu. Počítá se s variantou plného závodu s minimálními změnami kolem problémových úseků.

◼ ČESKO

Iva Janžurová převezme na Febiofestu Kristiána

Herečka Iva Janžurová na závěr Mezinárodního filmového festivalu Praha − Febiofest obdrží 27. března cenu Kristián za celoživotní přínos kinematografii. Festival začne 19. března a koná se ve 12 sálech kina CineStar Anděl, v kině Ponrepo a letos nově v prostorách kina Edison Filmhub.

"

Držte mi palce, protože špatné vyšetření by znamenalo, že budete mít hluchého prezidenta.

Miloš Zeman

Český prezident včera v pořadu Xaver a host v Českém rozhlase uvedl, že dnes absolvuje v nemocnici vyšetření sluchu.

◼ ČESKO

Kuberův nástupce v čele Teplic zvažuje i Senát

Kandidátem ODS na senátora za Teplicko po zesnulém členovi strany Jaroslavu Kuberovi by mohl být Hynek Hanza. Nástupce Kubery na postu primátora Teplic by byl podle předsedy senátorů ODS Miloše Vystrčila vhodným kandidátem. Hanza nabídku zvažuje s ohledem na to, zda by se mu povedlo skloubit práci senátora a řízení lázeňského města, jako se to dříve dařilo Kuberovi. První kolo doplňovacích senátních voleb na Teplicku se uskuteční 27. a 28. března.

◼ ČESKO

Národní galerie by měla mít šéfa do konce roku

Garanční rada Národní galerie připravila podobu výběrového řízení na ředitele této státní sbírkové instituce. Předseda rady Josef Pleskot řekl, že 10. února předají členové rady parametry konkurzu ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD). Vyhlášen by mohl být po Velikonocích a do konce roku by Národní galerie mohla mít nového ředitele. Řádného šéfa nemá od 19. dubna, kdy tehdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal Jiřího Fajta.

◼ ČESKO

Člověk v tísni ocení tádžického právníka Jorova

Ocenění Člověka v tísni Homo Homini letos dostane tádžický právník Buzurgmehr Jorov, který ve své zemi zastupoval politicky pronásledované a byl odsouzen na 28 let vězení. Cenu za něj v březnu na festivalu dokumentů o lidských právech Jeden svět převezme jeho bratr, aktivista a právník Džamšed žijící v exilu v Polsku. Homo Homini uděluje Člověk v tísni od 90. let osobnostem a skupinám, které se zasloužily o ochranu lidských práv, demokracie a nenásilného řešení konfliktů.

◼ ČESKO

V Olomouci bude k vidění hlava Kelta

Vlastivědné muzeum v Olomouci čekají příští týden další rozsáhlá bezpečnostní opatření. Po Věstonické venuši bude do muzea za dohledu policejní eskorty přivezen originál opukové hlavy Kelta ze Mšeckých Žehrovic, jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů na území Česka. Do Olomouce bude převezen z Národního muzea v Praze v pondělí, vystaven bude od 11. do 23. února.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Britský expremiér summit o klimatu nepovede

Bývalý britský premiér David Cameron odmítl nabídku současné vlády, aby se chopil předsednictví nadcházející konference OSN o klimatu (COP26). Cameron řekl, že jej nabídka poctila, dosazení vládního pracovníka do čela klimatického summitu by ale podle něj bylo lepší z hlediska "linie velení". Přípravu klimatického summitu, který bude v listopadu hostit skotské Glasgow, provázejí nejasnosti po nedávném odvolání původně ohlášené šéfky Claire O'Neillové.