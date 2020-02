Nedostupné bydlení? Špatné zhodnocení v penzijních fondech? Drahá voda nebo třeba mobilní data? Nekvalitní dopravní spojení? Řešení je jednoduché: stát postaví, zařídí, zhodnotí. A je jedno, jestli jde o byty pro všechny, nebo dokonce o státního telefonního operátora, který to konkurenci "natře". Stát zkrátka zvládne všechno.

Aspoň tak to prezentují někteří politici a lidé na to často slyší. Podle loňského průzkumu pro skupinu Partners desetina lidí navrhuje vyvlastnění bytů, tři čtvrtiny pak požadují od státu větší participaci na trhu s byty. Podle dalšího průzkumu, tentokrát z dílny ING Bank, si 66 procent lidí myslí, že by v důchodu potřebovali alespoň patnáct tisíc měsíčně, jenže na to nemají dostatečně naspořeno. Takže nezbývá než spoléhat na stát a na rozpočet.

Česká republika ve víře v silný stát rozhodně není ojedinělá. Tendence ke znárodňování, respektive k veřejnému vlastnictví v mnoha sektorech ekonomiky se v posledních letech − především po finanční krizi, kdy se stát stal často opravdu "vyšší mocí" a zachraňoval, co se dá − projevují po celé ­Evropě. A to dokonce i v zemích, kde si mnozí ještě vzpomenou, jaké to bylo, když stát řídil a vlastnil vše.

Zdá se ale, že na negativní zkušenosti z minulých let zřejmě všichni zapomněli. Podle ekonomů přitom pořád platí, že stát není a nemůže být dobrým vlastníkem. I proto se shodují v tom, že jde jen o přechodný jev.

"Módní vlny socialismu se čas od času asi budou opakovaně vracet. Tu někoho napadne znárodňovat vodu nebo doly, jindy zakládat státní penzijní fond nebo snad státního mobilního operátora. Levnější pro všechny by ovšem bylo dát si práci a nastavit správě regulaci tam, kde to je nutné," uvedl David Marek ze společnosti Deloitte.

Problém je v tom, že touha po veřejném vlastnictví vyplývá z toho, že ani to soukromé nefunguje dokonale. Studie Světové banky z roku 2000, která porovnávala efektivitu soukromého a veřejného sektoru, dokonce dospěla k závěru, že v případě dobrého nastavení může být někdy stát lepším vlastníkem (z hlediska poskytovaných služeb i návratnosti) než soukromý majitel. Analytici Světové banky evidentně nikdy nežili v bývalém východním bloku.

Británie ve víru znárodňování

Dejte státu ziskový podnik a zisky záhy zmizí, tvrdila britská expremiérka Margaret Thatcherová, která posléze ve svých pamětech zavzpomínala na privatizaci s tím, že šlo o jeden z ústředních prostředků, jak "zvrátit škodlivý a korumpující účinek socialismu". Mezi podniky, které zprivatizovala, patřily i britské železnice.

Těžko říci, jaký by měla názor na rozhodnutí současné britské vlády, která s platností od 1. března letošního roku schválila znárodnění tzv. severní železniční tratě.