Zatímco poslankyně ODS Miroslava Němcová se zajímala o názor kandidátů do Rad Českého rozhlasu a České televize na financování veřejnoprávních médií, zástupce SPD Lubomír Španěl chtěl vědět, co si adepti myslí o křesťanství a islámu či pořadu Volejte řediteli. Veřejná slyšení, během nichž se poslancům volebního výboru představí 118 uchazečů do zmíněných rad, začala včera ráno. Potrvají do čtvrtka a určí další směřování veřejnoprávních médií. V případě televize dojde k výměně šesti radních z patnácti a v rozhlasu dvou z devíti.