Na pětinu dětí mladších tří let, které by rodiče rádi poslali do školky nebo dětské skupiny, nezbude místo. Dokládá to čerstvá analýza ministerstva práce a sociálních věcí, jehož šéfka Jana Maláčová (ČSSD) chystá změny ve financování dětských skupin. Ty se na základě dosavadních návrhů chystané novely bojí, že peněz na provoz dostanou málo a budou muset skončit. Nedostatek míst pro nejmenší by to ještě prohloubilo.