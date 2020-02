◼ ČESKO

Do čela Senátu nominovala ODS po Kuberovi Vystrčila

Novým předsedou Senátu by se mohl stát šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil. Bývalého hejtmana Vysočiny a místopředsedu strany nominoval do čela horní komory klub ODS. Nástupnictvím po zesnulém šéfovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS) se mají zástupci všech klubů zabývat dnes. Prozatím je v čele Kuberův zástupce Jiří Růžička z klubu starostů. Budoucí předseda povede horní komoru do letošních podzimních senátních voleb.

◼ ČESKO

Šikana ve Škodovce byla jen přestupek, tvrdí policie

Šikana v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto nebyla podle policie trestným činem, šlo pouze o přestupek. Vyšetřování skončilo, přestupek prošetří magistrát. Na případ upozornil v prosinci týdeník Škodovácký odborář. Podle něj šikanovali kmenoví zaměstnanci firmy zaměstnance pracovní agentury Manpower, zavírali je do beden nebo jim lili projímadlo do kávy. Výpověď dostalo pět zaměstnanců.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Google čelí vyšetřování kvůli poloze uživatelů

Irská Komise pro ochranu dat začala vyšetřovat, jakým způsobem americká internetová společnost Google nakládá s údaji o poloze uživatelů. Firma má své evropské ústředí právě v Irsku, což z DPC dělá klíčového regulátora nadnárodního gigantu v celé Evropské unii. Regulátoři mohou za porušení pravidel GDPR vyměřit společnosti pokutu ve výši až čtyř procent jejích ročních celosvětových tržeb.

◼ SÝRIE

Válka vyhnala z domovů dalšího půl milionu lidí

Pokračující boje v severozápadní Sýrii v uplynulých dvou měsících přinutily půl milionu lidí opustit domovy, uvedl Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN. Provincii Idlib dominuje islamistická skupina Haját Tahrír aš-Šám, někdejší syrská větev al-Káidy. Na místě působí také skupiny odpůrců syrského prezidenta Bašára Asada. Na straně Damašku stojí Rusko, Turecko podporuje některé skupiny povstalců. Boje zesílily od listopadu.

"

Česká republika nikdy neuznala anexi Krymu a do budoucna se k tomu rozhodně nechystáme.

Tomáš Petříček

ministr zahraničí z ČSSD po jednání s ukrajinským kolegou Vadymem Prystajkem

◼ ČESKO

Po maratonu měla většina běžců poškozené srdce

Sedmdesát procent běžců zapojených do studie pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) mělo po maratonu poškozené srdce a zhruba čtvrtina ledviny. Většinou ale dočasně. Výsledky testování kolem loňského pražského maratonu podle lékařů ukázaly, že amatérští závodníci často závodí nedostatečně připraveni, neznají svůj zdravotní stav, a mohou si tak přivodit těžké poškození zdraví.

◼ ČESKO

Vítr připravil o proud 16 500 domácností

Kvůli silnému větru bylo včera v Česku bez dodávek elektřiny zhruba 16 500 domácností. Vítr vyvracel stromy a lámal větve, které poškodily elektrická vedení. V distribuční síti společnosti E.ON bylo bez proudu 14 500 domácností, zbytek u ČEZ. E.ON řešil největší potíže na Břeclavsku, ale i na Vysočině a v jižních Čechách. ČEZ evidoval poruchy na Klatovsku, Chrudimsku a Havlíčkobrodsku.

◼ ŠVÝCARSKO

WADA žádá veřejné jednání o ruském dopingu

Světová antidopingová agentura (WADA) chce, aby odvolání Ruska proti čtyřletému zákazu účasti na vrcholných akcích projednával Sportovní arbitrážní soud veřejně. Slyšení by mělo ve Švýcarsku začít za několik týdnů. WADA v prosinci potrestala Rusko za zmanipulování dat z moskevské laboratoře. Ruští sportovci nesmí na olympijských hrách a světových šampionátech vystupovat pod svou vlajkou a se svou hymnou.

◼ ČESKO

Vojáci zvláštních jednotek převzali nové pandury

V Česku i v zahraničí mají najít využití nové pandury, které začala užívat armáda. První čtyři ze 20 objednaných obrněných vozidel ve Štěpánově na Olomoucku převzali zástupci speciální 4. brigády rychlého nasazení. Vojáci na moderní bojové technice, kterou výrobci testovali 11 měsíců, vyzdvihují pancéřovou ochranu, mobilitu či špičkové radiostanice. První dodané vozy jsou součástí zakázky za 2,07 miliardy korun.

◼ ČESKO

Vědci našli u Pardubic nejstarší studnu na světě

Dřevěná studna, kterou archeologové našli při záchranném výzkumu pod budoucí dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji, je nejstarší pravěká dřevěná struktura na světě. Potvrdil to dosavadní výzkum archeologů, kteří ji datují do let 5256 až 5255 před Kristem. Řekl to ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Studnu nyní odborníci konzervují a dělají další analýzy. Po ukončení výzkumu bude objekt k vidění ve Východočeském muzeu v Pardubicích.