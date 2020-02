Někdejší hvězda hollywoodských akčních filmů Steven Seagal se o víkendu zúčastnil ustavujícího sjezdu nového ruského politického hnutí Za pravdu. Zatímco on sám podle vlastních slov nemá ambice stát se poslancem Státní dumy, jeho spolustraníci, vedení nacionalistickým spisovatelem Zacharem Prilepinem, neskrývají, že by se do parlamentu chtěli dostat. Projekt má zjevně posvěcení Kremlu, jenž by k volbám v příštím roce rád přilákal hlavně mladší voliče, kteří jinak nevidí moc důvodů, proč chodit k volebním urnám.