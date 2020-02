Už jsou to téměř tři roky, co bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) zavedl nová pravidla, kterými chtěl omezit obchod s dluhy. Prosadil sice snížení nákladů na advokáty během exekucí, někteří právníci si ale podle ministerstva spravedlnosti dodnes účtují při exekucích úkony, které nejsou třeba. Exekutoři jim často jen formálně vykazované kroky schválí a advokáti a věřitelé vydělají. Biti jsou dlužníci, kteří zaplatí i o několik tisíc korun vyšší sumy, než by bylo nutné.