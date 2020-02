◼ ČESKO

Babiš podal trestní oznámení kvůli zakázce na známky

Premiér Andrej Babiš (ANO) podal trestní oznámení kvůli původní zakázce na elektronické dálniční známky. Trvá na tom, že byla předražená a Státní fond dopravní infrastruktury o ní vládu neinformoval. Dodavatelem a provozovatelem IT systému měla být společnost Asseco Central Europe, ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) se s ní domluvil na zrušení bez sankcí pro stát. Zakázka bez soutěže vyvolala kritiku kvůli ceně 401 milionů korun.

◼ SÝRIE

Turecká a syrská armáda se vzájemně ostřelovaly

Nejméně čtyři turečtí vojáci byli zabiti a dalších devět utrpělo zranění v provincii Idlib na severozápadě Sýrie při ostřelování vedeném syrskými vládními vojsky. Ankara ostřelování opětovala a zabila tři desítky syrských vojáků, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle Syrské organizace pro lidská práva zemřelo při odvetě Turecka v Idlibu šest syrských vojáků. Turecko má v oblasti bojů na severozápadě Sýrie několik pozorovatelských stanovišť.

◼ FRANCIE

K reformě důchodů dali poslanci 22 tisíc změn

Více než 22 tisíc návrhů na změny ve vládní důchodové reformě předložili poslanci dolní komory francouzského parlamentu. Zhruba 19 tisíc jich sepsali zástupci krajně levicové strany Nepodrobená Francie. Vláda premiéra Édouarda Philippa to označila za zdržovací taktiku. Proti reformě, která má mimo jiné zvýšit věk odchodu do penze, se ve Francii protestuje již téměř dva měsíce.

◼ ČESKO

Kraj znovu projedná stavbu nemocnice ve Zlíně

Zastupitelé Zlínského kraje zřejmě budou znovu projednávat rozhodnutí o výstavbě nemocnice ve Zlíně. Vyzvalo je k tomu ministerstvo vnitra. Stavbu nemocnice zastupitelé na návrh hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) neplánovaně schválili loni v prosinci. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout po řádné diskusi, při níž se uplatní právo zastupitelů i občanů kraje vyjádřit se k věci. Plán rozděluje krajskou koalici lidovců, ANO, STAN a ODS.

◼ ČÍNA

Pro zimní hry Peking využije stadiony z letní olympiády

Čínská metropole Peking se za dva roky stane prvním městem, které po letních uspořádá i zimní olympijské hry. Organizátoři k tomu chtějí využít několik stadionů, na kterých se v roce 2008 konaly soutěže letní olympiády. Zároveň finišuje výstavba nových areálů, které by už letos měly hostit testovací závody. Zimní hry budou zahájeny 4. února 2022. Slavnostní ceremoniály se uskuteční stejně jako o 14 let dříve na národním stadionu zvaném Ptačí hnízdo.

◼ ČESKO

Češi zvýšili útratu za ojeté vozy, nejvíce za Octavie

Za ojeté vozy lidé v Česku loni utratili 115 miliard korun, meziročně o 4,5 procenta více. Celkově prodaly autobazary, dealerství jednotlivých značek či soukromé osoby 457 tisíc aut, tedy o dvě procenta více. Uvádí to statistika on-line prodejce vozidel Carvago ze skupiny European Automotive Group. Nejvíce se dařilo osobním autům v kategorii malých vozů a nižší střední třídy, kde dominovala Škoda Octavia s dieselovým motorem.

◼ ČESKO

Chřipková epidemie sílí, do řady nemocnic se nesmí

Se sílící chřipkovou epidemií v Česku přibývá zákazů návštěv v nemocnicích nebo sociálních zařízeních. Zavřeny byly kvůli chřipce i některé školy. V pátek oznámila hlavní hygienička Eva Gottvaldová, že je v republice celoplošná chřipková epidemie. Nemocných s akutními obtížemi dýchacích cest včetně chřipky bylo podle pátečních údajů v Česku v průměru 1865 na 100 tisíc obyvatel. Chřipka si už letos vyžádala několik obětí.

◼ ČESKO

Začínající vědce podpoří nové granty

Podpořit začínající vědce má nová skupina grantových projektů v základním výzkumu Postdoc Individual Fellowship. Její návrh schválila vláda. Cílí na výzkumníky, kteří získali doktorský titul maximálně před čtyřmi lety. Počítá s celkovými náklady 360 milionů korun ročně. Peníze umožní začínajícím vědcům řešit vlastní výzkum a absolvovat pobyt v zahraničí.

Sport mi přinesl spoustu dobrého i zlého, hlavně dobrého.

Petra Kvitová

Česká tenistka dostala Cenu Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí. Dvojnásobná wimbledonská vítězka získala trofej ve tvaru skleněného "V" za rok 2019.

◼ ČESKO

Ministerstvo investuje do 7 nemocnic 12 miliard

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) včera informoval o rozhodnutí vlády, že jeho úřad investuje v příštích sedmi letech do sedmi nemocnic 12,25 miliardy korun. Z tohoto balíčku již mají přidělené peníze investice do výstavby pavilonů v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze a pavilonu chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Národní investiční plán shromáždil projekty ve zdravotnictví za 163 miliard korun.

◼ ČESKO

Vláda u soudu podpoří rozšíření evidence tržeb

Vláda včera schválila, že přistoupí jakožto vedlejší účastník k řízení před Ústavním soudem, který bude řešit návrh 73 poslanců na zrušení vládní novely zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) kolegům doporučila, aby se vláda u soudu postavila proti zrušení zákona. Novela s účinností od 1. května rozšiřuje EET na obory, které elektronické evidenci tržeb dosud nepodléhaly.

◼ ÍRÁN

Írán už nebude s Kyjevem řešit vyšetřování pádu letadla

Írán už nebude dále sdílet s Ukrajinou důkazy pro vyšetřování lednového sestřelení ukrajinského letadla u Teheránu. Důvodem je podle Íránců to, že jeden audiozáznam letové komunikace ze dne zřícení letadla, který Írán poskytl ukrajinským vyšetřovatelům, unikl do ukrajinských médií. "Tým techniků vyšetřujících zřícení ukrajinského letadla v podivném kroku zveřejnil tajnou audionahrávku komunikace pilota letounu, který letěl ve stejné době jako ukrajinské letadlo," prohlásil šéf íránských vyšetřovatelů Hasan Rezá Afar.

◼ ŠVÉDSKO

Thunbergovou opět navrhli na Nobelovku

Sedmnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová byla včera opět navržena na Nobelovu cenu za mír. Nominace přišla poté, co se loni Thunbergová stala osobností roku časopisu Time a spolu se třemi dalšími lidmi obdržela "alternativní Nobelovku" − Cenu za správný život.

"

Myslím, že vysíláme lidem jiné barvy pleti zcela jasný vzkaz, že tu nejsou vítáni.

Joaquin Phoenix

Americký herec při předávání britských cen Bafta odsoudil fakt, že letos byli mezi nominovanými herci pouze běloši.

◼ ČESKO

Univerzita v Brně odebere dva tituly za plagiátorství

Masarykova univerzita odebere dvěma svým absolventům titul kvůli plagiátorství, dalšímu studentovi zneplatní obhajobu závěrečné práce. O trestech rozhodl rektor univerzity Martin Bareš na základě doporučení přezkumných komisí. Škola o tom informovala v tiskové zprávě. Tresty jsou výsledkem rozsáhlého prověřování závěrečných prací, které na univerzitě odevzdali studenti v letech 2000 až 2018.

◼ ČESKO

Hromadné žaloby mají mít pojistky proti zneužití

Ministerstvo spravedlnosti chce do připravovaného zákona, který umožní podávat hromadné žaloby, zakotvit pojistky proti jejich případnému zneužívání. Například by nemělo být možné ho využít v konkurenčním boji mezi podnikateli, žalovat by směli jen spotřebitelé. Právě zneužití žalob v konkurenčním boji se někteří podnikatelé obávají. Hospodářská komora ČR tvrdí, že předpis vytváří příležitost pro nový legální byznys podobný vydírání.

◼ ČESKO

Web má varovat sedláky před rizikem škůdců

Tvůrci projektu InterSucho, který je službou zemědělcům, chystají v polovině roku spuštění portálu Agrorisk. Díky modelům dokážou předpovědět, jaké je riziko chorob a škůdců a také meteorologických extrémů, jako jsou mrazy, silný vítr či kroupy. Na projektu se podílí Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Mendelova univerzita v Brně a slouží primárně k tomu, aby zemědělci měli přehled o tom, jaké jsou vláhové podmínky a jaká je předpověď pro dalších devět dnů.

◼ ČESKO

Praha podepíše smlouvu o partnerství s Vídní

Praha plánuje podepsat partnerskou smlouvu s Vídní, její znění včera schválili radní. Podle smlouvy budou obě města spolupracovat ve 13 oblastech, například v dopravě, kultuře, odpadovém hospodářství nebo informatice a bezpečnosti. O smlouvě bude ještě hlasovat zastupitelstvo. Praha loni uzavřela Pakt svobodných měst s Budapeští, Bratislavou a Varšavou, ještě předtím také s tchajwanskou Tchaj-pejí.

◼ FRANCIE/POLSKO

Macron jednal ve Varšavě o lepších vztazích

Polsko a Francie chtějí nově nastavit vzájemné vztahy a zintenzivnit spolupráci. Po svém setkání ve Varšavě to dali najevo francouzský a polský prezident Emmanuel Macron a Andrzej Duda, podle nichž význam vztahů obou zemí vzrostl po odchodu Británie z EU. Macron navrhl uspořádání trojstranné vrcholné schůzky s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Polsko, Německo a Francie mají "ústřední odpovědnost", prohlásil.