Sociální demokracii se ani po šesti letech u moci nepodařilo prosadit zákony, které by přinesly dostupné bydlení více lidem. Nyní, s blížícími se krajskými a sněmovními volbami, přicházejí s dalším nápadem, jak zrychlit výstavbu levnějšího bydlení. Část sociálních demokratů chce prosadit, aby malí investoři stavěli domy společně s obcemi či kraji. Sloužil by k tomu nový typ firem − neziskové bytové korporace. Strana se chystá zapracovat návrh do nového programu, kterým bude lákat voliče.