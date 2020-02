Ačkoli má Škoda Auto aktuálně v Indii dvě továrny, spousta dílů do nich putuje v bednách na lodích. U některých modelů je to i víc než polovina komponent. To se má podle plánů koncernu s novým SUV Vision IN změnit − vyrábět se má celé v Indii, tím pádem by cenově mělo lépe konkurovat zejména asijské produkci.