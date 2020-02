Takzvané neziskové bytové korporace, které se stanou základem levné výstavby a zaručí dostatek dostupných bytů, se mají stát letošním hitem programu ČSSD. Myšlenka není ještě plně rozpracovaná, takže není jasné, kdo by měl bydlet a kdo by měl bydlení zaplatit, nicméně zahraniční příklady prý ukazují, že jde o nejlepší cestu k domovu, který člověka nezruinuje. V podstatě má jít o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, v praxi by obec poskytla třeba pozemek a lidé, kteří by v projektu chtěli bydlet, pak peníze na výstavbu. Nakonec by všichni byli spokojeni, protože obec by měla obyvatele, které by si vybrala, a ti zase levné bydlení. Této ideální představě se těžko cokoliv vytýká. A je fakt, že neziskové bytové korporace fungují dobře v mnoha zemích. Problém je v tom, že České republice chybí nejen dostupné bydlení, ale všechno, co by k němu mělo vést.