Když tuhým autoritativním režimům začnou odumírat přiškrcené finanční i lidské zdroje, přinutí je to zpravidla povolit šrouby. A hned nastává problém s usměrněním uvolněné energie. "To není jednoduchý proces, ta přestavba. To je proces, bych řekl, ve kterým se ne každý dost vyzná," mudroval v létě 1989 tehdejší vůdce československých komunistů Milouš Jakeš v legendárním projevu v Červeném Hrádku. Čtyři měsíce poté ho spolu s celou totalitou i tuzemskou verzí perestrojky smetly masové protesty.