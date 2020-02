Evakuace z čínského města Wu-chan, jež je ohniskem epidemie nového koronaviru, se dočkala i pětice Čechů. Spolu s dalšími téměř 250 lidmi je z Číny do Evropy včera dopravil francouzský letecký speciál. Česká armáda pro ně následně do Bruselu poslala zvláštní letoun. Jeho přílet do Prahy byl naplánován až na dobu po uzávěrce HN. Jasné bylo jen to, že jeho pasažéry čekal převoz do Nemocnice Na Bulovce.