◼ ČESKO

Filip má výhrady k dvojroli Havlíčka. Babiš trvá na svém

Premiér Andrej Babiš (ANO) je připraven vysvětlit předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi svůj názor, že vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) může dlouhodobě řídit současně ministerstva průmyslu a obchodu i dopravy. Filip má proti trvalému setrvání Havlíčka v obou resortech výhrady, pohrozil kvůli tomu vládnímu ANO dohodovacím řízením. Babiš řekl, že debatu pokládá za zbytečnou a svůj názor nezmění. Filip se ale s premiérem dál chce sejít.

◼ ČESKO

Armáda dostane první čtyři z 20 speciálních pandurů

První čtyři speciální pandury z 20 objednaných obrněných vozidel převezmou zítra ve Štěpánově na Olomoucku zástupci armády od společnosti Tatra Defence Vehicle. Dvě kolová obrněná vozidla spojovací a dvě velitelsko­-štábní jsou určena pro 41. mechanizovaný prapor v Žatci. Zbývajících 16 pandurů bude postupně dodáno k jednotkám čtvrté brigády rychlého nasazení do konce letošního roku.

◼ ČESKO

Na Moravě v sobotu naměřili 17 stupňů

Únor začal v Česku mimořádně teplým počasím. V sobotu 1. února padly rekordy na 134 ze 154 stanic, které měří alespoň 30 let. Nová maxima přepsalo i 11 stanic s více než stoletou tradicí včetně pražského Klementina (14,8 stupně Celsia), kde sledují počasí nepřetržitě 245 let. Nejtepleji bylo v Dyjákovicích na Znojemsku, kde naměřili 17,1 stupně, uvedli meteorologové na svém informačním webu.

◼ ČESKO

Vichřice a krupobití loni způsobily vysoké škody

České pojišťovny loni řešily téměř 66 tisíc pojistných událostí na majetku za 2,4 miliardy korun, které byly způsobené vichřicí nebo krupobitím. Jejich počet proti předchozímu roku stoupl o 38 tisíc, škody byly vyšší o 1,4 miliardy, uvedla Česká asociace pojišťoven. Výsledky hlavně kvůli orkánu Eberhard překračují rok bez mimořádných událostí o 114 procent u počtu a o 84 procent u objemu.

◼ USA

Facebook urovnal žalobu kvůli rozpoznávání tváří

Americká společnost Facebook se rozhodla urovnat žalobu, kterou na ni ve státě Illinois kvůli používání technologie na rozpoznání obličeje podala skupina uživatelů. Společnost v rámci smíru vyplatí žalující straně 550 milionů dolarů (12,5 miliardy Kč). Skupinovou žalobu podala trojice obyvatel státu Illinois na základě tamního zákona, který kvůli zajištění soukromí veřejnosti reguluje sběr a používání biometrických dat.

◼ ČESKO

Nedokončený film se bude dražit v dubnu

Nedokončený fantasy film režiséra Tomáše Krejčího Poslední z Aporveru se bude dražit 2. dubna. Nejnižší podání v elektronické dražbě www.realdrazby.cz je stanovené na 18,33 milionu korun, přihazovat bude možné po půl milionu. Snímek měl mít rozpočet až 240 milionů korun, podpořil ho Státní fond kinematografie i Česká televize. Loni ale tvůrce státní zástupce obžaloval z dotačního podvodu.

◼ ČESKO

Ve 100 letech zemřela fotografka Fleischmannová

Ve věku 100 let zemřela ve čtvrtek v Praze fotografka Staša Fleischmannová. Informoval o tom její syn, český velvyslanec v Paříži Michel Fleischmann. Fleischmannová provozovala v letech 1938 až 1949 se sestrou fotografický ateliér OKO na pražské Národní třídě. Portrétovaly například Karla Čapka, francouzského básníka Andrého Bretona či Julia Fučíka. Fleischmannová a její sestra Olga se narodily 24. září 1919 do rodiny zakladatele kabaretu Červená sedma Rudolfa Jílovského.

◼ USA

V USA po čtyřech letech vzrostla naděje na dožití

Ve Spojených státech v roce 2018 poprvé po čtyřech letech vzrostla naděje na dožití, která aktuálně činí 78,7 roku. Oznámilo to americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci s tím, že oproti roku 2017 je to nárůst o 0,1 roku. Od roku 2014 se USA i kvůli velkému nárůstu úmrtí po předávkování drogami potýkaly s poklesem naděje na dožití, která má nyní stejnou hodnotu jako v roce 2010.

◼ FRANCIE

Ve Francii bude 5G sítě budovat Nokia a Ericsson

Největší francouzská telekomunikační společnost Orange dala při budování sítě 5G v zemi přednost spolupráci s Nokií a Ericssonem před čínským Huaweiem. Uvedla to generální ředitelka Orange France Fabienne Dulacová. Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikačních zařízení, v Evropě ale čelí intenzivnímu politickému tlaku kvůli možnému napojení na čínský režim. Evropská komise doporučila zemím EU omezit rizikové firmy v 5G sítích.

◼ ČESKO

V lednu zemřelo na silnicích víc lidí než loni

Letos v lednu zemřelo na silnicích v Česku asi o čtvrtinu lidí více než za stejný měsíc loni. Obětí dopravních nehod bylo k pátku 33, zatímco loni za celý leden 26. Naopak počet těžce zraněných při nehodách je letos v lednu mírně nižší než loni. Přesto jde o čtvrtý nejnižší počet úmrtí v lednu za poslední čtyři desetiletí. Nejtragičtějším od roku 1980 byl leden 1993, kdy si dopravní nehody vyžádaly v Česku 117 obětí.

◼ USA

Od ISS se odpoutala nákladní loď Cygnus

Od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) se v pátek po třech měsících odpoutala nákladní loď Cygnus americké společnosti Northrop Grumman. Oznámil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Loď nyní zahájí druhou část své mise, při které vypustí několik satelitů. Na konci srpna Cygnus vstoupí do atmosféry, kde zanikne. Cygnus na oběžnou dráhu na začátku loňského listopadu vynesla raketa Antares z kosmodromu ve Virginii.

◼ JAPONSKO

Voda z Fukušimy má být vypuštěna do oceánu

Skupina expertů, která radí japonské vládě, jak se zbavit vody kontaminované radioaktivním izotopem vodíku ze zničené jaderné elektrárny Fukušima, doporučila její vypuštění do oceánu. Dala přednost této variantě před odpařením. Pokud bude tento krok přijat, pak podle agentury Reuters poplaší sousední země. Hromadění kontaminované vody ve Fukušimě je problematickým bodem očisty, která pravděpodobně potrvá ještě celá desetiletí.

"

Arabské země, které podporují takový plán, se dopouštějí zrady vůči Jeruzalému i vůči lidstvu.

Recep Tayyip Erdogan

Turecký prezident obvinil arabské země ze "zrady" za to, že neodsoudily plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

◼ POLSKO

Polsko podepsalo smlouvu o dodání 32 stíhaček F-35

Polský ministr obrany Mariusz Blaszczak podepsal se Spojenými státy smlouvu o dodávce 32 nejnovějších stíhaček F-35A. Kontrakt za 4,6 miliardy dolarů (asi 105 miliard korun) podle ministerstva obrany zahrnuje i výcvik a logistiku, napsala agentura PAP. Polsko je desátou členskou zemí NATO, která si F-35 pořizuje. Premiér Morawiecki zdůraznil, že nové stíhačky pomohou Polsku zbavit se "dlouhého ruského stínu".

◼ EU/ÍRÁN

Šéf diplomacie Evropské unie jedná v Íránu

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell bude dnes a zítra na návštěvě v Íránu, kde se setká mimo jiné s prezidentem Hasanem Rúháním a také s ministrem zahraničí Džavádem Zarífem. Cílem cesty je zmírnění napětí na Blízkém východě a vyjádření "silného závazku EU k udržení dohody o íránském jaderném programu", informovala Evropská unie. Napětí v regionu se zvýšilo poté, co USA v Iráku na začátku ledna zabily íránského generála Solejmáního.

◼ TURECKO/SÝRIE

Erdogan pohrozil armádním zásahem v syrském Idlibu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil novou vojenskou operací v Sýrii, pokud se situace v tamní provincii Idlib rychle nevyřeší. Kvůli obnoveným bojům tam uprchly z domovů statisíce lidí a mnozí míří k turecké hranici. Erdogan řekl, že Turecko nedokáže absorbovat nový příliv uprchlíků. Od začátku syrské války do Turecka odešlo 3,6 milionu Syřanů a Turecko se snaží přesídlit část z nich zpět do Sýrie.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

V Británii zatýkali kvůli útoku hackerů na banku

Britská kriminální policie zatkla tři podezřelé z kybernetického útoku na maltský finanční ústav Bank of Valletta z loňského února. Informoval o tom server Zdnet.com. Hackerům se tehdy podařilo přes noc ukrást z banky asi 13 milionů eur (tehdy 335 milionů korun), z nichž zhruba 26 milionů korun skončilo na účtech v Česku. Zatím není jasné, zda jsou zatčení ústředními postavami bankovní loupeže, nebo zda jen pomáhali hackerům zlegalizovat ukradené peníze.

"

Vidíme reakci Palestinců, vidíme reakci celé řady arabských států, které podpořily Palestince v odmítání plánu. To samozřejmě nutí k úvahám o jeho proveditelnosti.

Dmitrij Peskov

Mluvčí Kremlu o ruském postoji k mírovému plánu pro Blízký východ, který prosazuje americký prezident Trump.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Přátelé koheze chtějí z EU stejně peněz jako dosud

Patnáctka států sdružených v uskupení Přátelé koheze na své sobotní schůzce zdůraznila svůj požadavek, aby financování politiky soudržnosti zůstalo v příštím víceletém finančním rámci Evropské unie na úrovni předchozího období. Příslušnou deklaraci zástupci států včetně Česka podepsali na summitu konaném v portugalském městě Beja. Politika soudržnosti slouží ke sbližování životní úrovně členských zemí unie a pro chudší unijní země je významným zdrojem prostředků.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Muž v Londýně bodal do lidí, policisté ho zastřelili

Britská policie v neděli v jižním Londýně zastřelila muže, který nožem vážně zranil několik lidí. Policie incident označila za terorismus. Podle deníku The Telegraph byli vážně zraněni dva lidé. Cituje svědkyni události, podle níž muž vstoupil do jednoho z obchodů, kde začal "opravdu velkým nožem" bodat do lidí. Venku pak zaútočil i na ženu na kole. Podle BBC policisté útočníka zneškodnili okolo 14.00 místního času.

◼ SLOVENSKO

Slovensko připravuje nový mýtný tendr

Slovenské ministerstvo dopravy nehodlá prodloužit platnost smlouvy s provozovatelem mýtného systému, společností SkyToll, a letos v květnu vypíše soutěž na nového dodavatele. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě, v níž stávající smlouvu se SkyTollem (končí v roce 2022) označil za nevýhodnou pro stát. SkyToll od loňského prosince vybírá společně s firmou CzechToll ze skupiny PPF mýtné i v Česku.

◼ LOTERIE

Sazka Group vydává další dluhopisy

Česká loterijní společnost Sazka Group upíše dluhopisy za 300 milionů eur. V přepočtu přibližně 7,5 miliardy korun chce použít na splacení dluhu a na úhradu poplatků a výdajů. Stoprocentním vlastníkem Sazka Group je skupina KKCG miliardáře Karla Komárka. Sedmileté dluhopisy Sazky budou mít výnos 3,875 procenta ročně. Dluhopisy za 300 milionů eur vydala Sazka Group také loni v listopadu.

◼ AUTA

BMW odložilo vývoj nového Mini

Německá automobilka BMW odložila vývoj nového vozu Mini. Zdůvodňuje to snižováním nákladů a tím, že nejistota ohledně budoucích vztahů EU s Británií ztěžuje rozhodování o dlouhodobých investicích. BMW ikonickou značku Mini od anglické skupiny Rover Group koupila v roce 1994 a od té doby vyvinula tři generace Mini, které na trh uváděla zhruba v šestiletém odstupu.

◼ PIVOVARY

Benešovský Ferdinand loni uvařil více piva

Benešovský Pivovar Ferdinand loni zvedl výstav meziročně o necelých 1,5 procenta na 29 016 hektolitrů piva. Zvýšila se hlavně produkce lahvového piva. Z celkového ročního výstavu se do skleněných lahví plní 6000 hektolitrů a do plastových lahví 1500 hektolitrů piva. Zbytek výroby končí v sudech. Plechové obaly pivovar podle zástupců firmy nepoužívá a do budoucna o nich ani neuvažuje.

◼ TELEKOMUNIKACE

Italští operátoři dostali vysokou pokutu

Čtyřem velkým italským mobilním operátorům vyměřil tamní antimonopolní úřad pokutu 228 milionů eur. Společnosti Telecom Italia, Vodafone, Wind Tre a Fastweb spolu podle něj dohodly zvýšení tarifů. Antimonopolní úřad zvýšení cen zabránil, pokuta má výstražný charakter. Podniky se mohou proti rozhodnutí odvolat, uvedla agentura Reuters.

◼ CLA

USA loni zvýšily výběr cel o 73 procent

Americký Úřad celní a hraniční ochrany zvýšil v loňském fiskálním roce výběr cel o 73 procent téměř na 72 miliard USD (1,6 bilionu korun). Přispěla k tomu hlavně cla, která prezident Donald Trump uvalil na ocel, hliník a dovoz z Číny. Úřad je druhým největším zdrojem příjmů federální vlády. Ve fiskálním roce do konce září 2019 zpracoval dovoz v hodnotě 2,7 bilionu dolarů. Toto období zahrnovalo Trumpovo rozhodnutí zavést cla na čínské zboží.

◼ TECHNOLOGIE

Škoda založila v Indii DigiLab pro inovace

Škoda Auto DigiLab založila svou čtvrtou pobočku v indickém městě Pune. Věnovat se bude digitálnímu a mobilnímu vývoji. DigiLab funguje také v Praze, izraelském Tel Avivu a čínském Pekingu. "Pokud jde o digitalizaci, Indie patří k průkopníkům v inovacích," řekl předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier. Vyvíjet nové technologie bude indický DigiLab ve spolupráci s místními high-tech společnostmi. Využívat je chce po celém světě.

◼ TECHNOLOGIE

Výrobci čipů SK Hynix se prudce propadl zisk

Provozní zisk jihokorejské společnosti SK Hynix se ve čtvrtém čtvrtletí propadl o 95 procent na 236 miliard wonů (4,5 miliardy korun), nejníže za sedm let. Mohl za to propad cen čipů kvůli nadměrným dodávkám na trhy a slabší poptávce, oznámila společnost. Ta je druhým největším výrobcem paměťových čipů na světě za Samsungem a své čipy dodává mimo jiné firmám Apple a Huawei.

◼ AUTA

Miliardář z formule 1 zachraňuje Aston Martin

Kanadský miliardář Lawrence Stroll, který je majitelem stáje formule 1 Racing Point, se dohodl, že koupí až pětinový podíl v britském výrobci luxusních sportovních automobilů Aston Martin. Dohoda je součástí záchranného plánu, díky kterému by měla firma získat celkem 500 milionů liber (15 miliard korun). Aston Martin se v loňském prvním pololetí propadl do ztráty 78,8 milionu liber. Jeho auta proslavil mimo jiné fiktivní tajný agent James Bond.

"

Pokud vše rychle utichne, akcie by se měly začít vracet ke svým původním hodnotám.

Martin Cakl