Hádejte, co to je: "Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými pravidly." Nevíte? Je to bod tři dokumentu vznosně nazvaného "Mravní principy skupiny Metrostav". Ano, toho Metrostavu, který byl za korupci v kauze Davida Ratha nepravomocně odsouzen k pokutě a tříletému zákazu účasti ve veřejných zakázkách.

Nutno říci, že to bude velmi zajímavý test, jak vlastně trestání firem v praxi funguje. Metrostav je jednička v oboru stavebnictví a veřejné zakázky tvoří jádro jeho byznysu. Výčet referencí je skutečně impozantní. Od tunelového komplexu Blanka přes rekonstrukci národního muzea až po silnici na Červenohorské sedlo. Na první laický pohled by se zdálo, že tři roky bez veřejných zakázek musí firmu položit. Což se ale nestane.

Zaprvé, Metrostav má řadu zakázek v soukromém sektoru (především jde o bytové projekty) a v zahraničí (například stavba mostů v Polsku, ražba tunelů a stavba silnic na Islandu). O zakázky tohoto typu zřejmě nepřijde a to může tvořit základ pro přežití. Zadruhé, Metrostav má přes padesát dceřiných společností a ty se zakázek účastnit mohou. Je tam samozřejmě komplikace − firmy skupiny Metrostav mohou přijít o bezpečnostní prověrku, jako se to stalo firmě Subterra.

"Společnost Metrostav se s vysokou pravděpodobností dopouštěla protiprávního jednání, kterým ohrožovala zájmy České republiky v oblasti ekonomiky a, s ohledem na prostředky Evropské unie, které měly být použity, též v oblasti mezinárodních vztahů," konstatoval Městský soud v Praze, když řešil odvolání Subterry proti ztrátě bezpečnostní prověrky. Znamená to, že se firmy skupiny Metrostav asi nebudou moci účastnit například zakázek pro ČEZ. V přístupu k jiným zakázkám to nebrání. Zatřetí je tu možnost subdodávek. Metrostav − pokud bude rozsudek pravomocný − se nebude moci účastnit zakázek přímo a pravděpodobně ani jako subdodavatel v první linii. Ale jako subdodavatel subdodavatele už ano.

Možností, jak potrestání obejít, je poměrně dost. Navíc ještě není konec. Odvolací soud bude pod velkým tlakem, aby trest pro firmu zmírnil, například tak, že zvedne směšnou desetimilionovou pokutu a zákaz účasti v soutěžích o zakázky zruší. Proč? Zaprvé je tu osud takřka pěti tisíc zaměstnanců. A hlavně: Metrostav na firemní dani odvádí ročně 200 milionů korun a k tomu dalších minimálně 200 milionů na DPH. Pro stát je Metrostav výnosná firma. Pravděpodobný výsledek je, že zákon se nažere a Metrostav zůstane celý. Jen trochu zhubne.