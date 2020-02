Pavel Minář jako by byl potvrzením zažitého klišé, že nejúspěšnější IT odborníci jsou ti, kteří nedokončili vysokou školu. Dlouho pracoval pro brněnskou softwarovou firmu ­Zoner, ale před osmi lety se rozhodl odejít na volnou nohu. Kromě podpory uživatelů přecházejících na cloudové technologie vede celou řadu školení, kde učí zacházet s počítačem ty, kteří to ještě neumí. Říká, že právě komunikace s lidmi ho hodně baví.