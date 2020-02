V prostorné brněnské kanceláři sedí ombudsmanka Anna Šabatová obklopená kyticemi, které jí na rozloučenou nosí kolegové. Jako veřejná ochránkyně práv už má před sebou jen dva týdny. Mohla by kandidovat znovu, mnohokrát ale prohlásila, že v osmašedesáti letech se do dalšího šestiletého mandátu pouštět nechce. "Abych s tím ani nekoketovala, řekla jsem to hned na začátku. Dává vám to pak obrovskou vnitřní svobodu," vysvětluje. Teď čeká, kdo po ní úřad ombudsmana převezme. Ke kandidatuře Víta Alexandera Schorma a Jana Matyse se vyjadřovat nechce. Třetího uchazeče, svého dlouholetého zástupce Stanislava Křečka, s nímž měla v minulosti řadu sporů, by ale na této židli viděla nerada.

HN: Když Stanislav Křeček oznámil kandidaturu do čela úřadu, uvedla jste, že ji nepovažujete za šťastnou. Proč?

Vychází to především z té šestileté zkušenosti. A z veřejných projevů doktora Křečka. On není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu. A deklaruje to. K tomu ombudsman připraven být musí, i kdyby to mělo přinést nevoli veřejnosti. Když jste přesvědčen o tom, že je něco správně, nesmíte se zabývat tím, jestli vás za to někdo pochválí, nebo ne.

HN: A co další dva kandidáti, Vít Alexander Schorm a Jan Matys?

K těm se nebudu vyjadřovat. Už jsem opakovala, že o nich nevím nic, co by je diskvalifikovalo.

Anna Šabatová (68) Narodila se v Brně. Studovala historii a filozofii, z politických důvodů však nemohla školu dokončit. Komunistický režim ji uvěznil za šíření "protistátních" letáků. Pracovala jako úřednice. Byla u založení Charty 77 a v roce 1986 byla její mluvčí. Po revoluci v roce 1989 vystudovala bohemistiku a teorii práva. V letech 2001 až 2007 byla zástupkyní prvního ombudsmana Otakara Motejla. Veřejnou ochránkyní práv se stala v roce 2014. Je vdaná za novináře Petra Uhla. Má tři děti: Pavla, Sašu a Michala Uhlovy.

HN: Chvíli byla ve hře i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Kandidaturu ale stáhla poté, co web Info.cz napsal, že se za minulého režimu podílela na šikaně disidentů. Jak hodnotíte, že se nakonec ombudsmankou nestane?

Je to trochu složitější. Myslím si, že nebyla dobrý typ na veřejnou ochránkyni práv, protože je příliš spjata s hnutím ANO a až do posledního okamžiku je i velmi angažovaná ve stranické politice. Jednak si myslím, že je možná i docela těžké změnit paradigmata v hlavě, ale i kdyby toho byla schopna, veřejnost ji má nějakým způsobem zapsanou. Určitě by to nepůsobilo nejlepším dojmem. Na druhou stranu chci říct, a to jsem ještě veřejně neřekla, že ten článek, který vyšel, byl postaven na demagogii. Tím, že v období 1974 až 1978 dělala výzkum nějakého trestně právního institutu, se nemohla v žádném případě podílet na represi proti lidem z disentu. Jsem pamětník a během půl hodiny jsem našla v podkladech to, co jsem v hlavě věděla: rozsudky proti disidentům jsou až z 80. let. V letech 1974–78 nemohl nikdo vědět, že to bude takto použito. Další věc je, že se Helena Válková po revoluci ve velmi pozitivním smyslu podílela na přijetí moderních zákonů v trestní justici a nepochybně vycházela i ze zkušeností, které nabrala v 70. a 80. letech. Několik velmi zajímavých a progresivních lidí nadchla jako pedagožka pro sociální práci v trestní justici.

HN: Při svém posledním vystoupení ve sněmovně jste říkala, že jste v úřadu během vašeho mandátu projednali desetitisíce podnětů, ale mluví se jen o zákazu nošení šátku ve škole a diskriminaci Romů na trhu s bydlením. O čem vy byste byla ráda, kdyby se víc mluvilo?

Nechci říct, že bych byla ráda, kdyby se mluvilo o něčem konkrétním. Já bych byla ráda, kdyby mediální obraz více reflektoval realitu. Teď je zvýšený zájem o volbu nového ochránce a v této souvislosti se vytahují jenom ty dvě kauzy. Když někdo vykřikne, že Šabatová se věnuje jenom menšinám, ale práva mají také většiny, je to zcela nepravdivý výrok. My jsme tady skutečně pro všechny. Já i celý tým opravdu máme odvahu se zastat každého. Samozřejmě i Roma, muslimky, lidí s handicapem, lesby. Když budou mít nějaký konkrétní problém. V jakékoli naší zprávě uvidíte stavební řízení, daně, cla, veřejný pořádek, přestupky, důchody, sociální dávky, katastry… Já tvrdím – i když my to takto nevedeme a ani nemůžeme –, že 90 procent lidí, kteří se na nás obracejí, možná i víc, by bylo možno označit za příslušníky majority.