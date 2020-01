Do třetího pilíře nespoří, protože není efektivní, spoléhá na stát a investuje do bydlení. Jana Maláčová, ministryně sociálních věcí, svými výroky v rozhovoru pro Blesk naprosto smetla všechny české rádoby konzervativní představy o budoucích penzích a řádně to schytala. Když se ale podíváme na změny penzijních systémů na západ od nás, nutno říci, že má v zásadě pravdu.