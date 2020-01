Američtí senátoři dnes rozhodnou, jaký bude další vývoj v pokusu o odvolání prezidenta Donalda Trumpa z úřadu. Ústavní žalobu − impeachment − podali opoziční demokraté, podle nichž republikán Trump zneužil své pravomoce. Demokraté podporovaní několika republikány požadují, aby v Senátu vypovídali další svědci. Vystoupit by tak mohl i bývalý Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton, jenž patřil do okruhu jeho nejbližších spolupracovníků. Pokud by se tak opravdu stalo, Trumpovi by to mohlo uškodit v blížícím se klání o Bílý dům, jehož se chce opět zúčastnit. Republikánské primárky začnou již 3. února.