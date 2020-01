Zvuk B&W už i v LCD televizích

Philips u svých televizorů oslovuje zákazníky už dva roky spojením s předním britským výrobcem reprosoustav, luxusní zvuk byl ale dosud vyhrazený pouze nejdražším modelům s OLED obrazovkami. Nyní firma nabídne soundbar, tedy štíhlou všesměrovou reprosoustavu, která se pokládá pod obrazovku a dokáže vytvořit prostorový zvuk, s logem Bowers & Wilkins i u modelů osazených standardními LCD obrazovkami s úhlopříčkou 65", 55" i 43". Všechny verze televizí s lepším zvukem budou mít také funkci Ambilight, která v pozadí televizoru a okolo něj rozsvěcuje barvy ladící s těmi, které se objevují například ve sledovaném filmu, takže opticky rozšiřuje obraz.

Bezpečné připojení k internetu s VPN

Mezi nejlépe VPN poskytovatele patří kanadský TunnelBear, z Panamy působící NordVPN nebo ExpressVPN, jehož provozovatel je registrován na Britských Panenských ostrovech. Foto: archiv výrobce

Tento týden proběhl Den soukromí, který upozornil na problematiku ochrany osobních údajů na internetu. K důležitým nástrojům, s jejichž pomocí je možné si soukromí zabezpečit a udržet, patří také VPN (Virtual Private Network, česky virtuální privátní síť) − šifrované připojení k internetu přes bezpečného prostředníka. Více než vhodné je například při používání internetového bankovnictví ve veřejných wi-fi sítích. Mezi nejlépe hodnocené služby tohoto typu patří kanadský TunnelBear, z Panamy působící NordVPN nebo ExpressVPN, jehož provozovatel je registrován na Britských Panenských ostrovech.

Návrat krále strategií

Inovovaná verzi legendární hry Warcraft III: Reign of Chaos s novým názvem Warcraft III: Reforged má výrazně vylepšenou grafiku. Foto: archiv výrobce

Svět Azeroth se znovu otevírá fanouškům strategických her. Blizzard tento týden vydal inovovanou verzi legendární hry Warcraft III: Reign of Chaos a dal jí také nový název Warcraft III: Reforged. Novinka obsahuje základní hru i datadisk The Frozen Throne převedený do výrazně vylepšené grafické podoby. Významnou součástí je hra pro více hráčů proti sobě − u té autoři změnili pouze grafiku a proti sobě mohou hrát majitelé nové verze i původního Warcraftu III.