Osmičkové a devítkové roky jsou vždy žní kulatých výročí. Srpen 1968, září 1938, říjen 1918, březen 1939, únor 1948, listopad 1989. Rok poté je vždy trochu prázdno, ovšem letošek je přece jen výjimečný. V listopadu to bude přesně 400 let od bitvy na Bílé hoře. Pro většinu Čechů dávná událost, která je v jejich každodenním životě nijak netrápí. Vypadá to ale, že nyní se situace změnila. Pražští zastupitelé odsouhlasili stavbu repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Ten původní vznikl v roce 1650 na oslavu uhájení Starého a Nového města, respektive pravého břehu Vltavy, před Švédy na konci třicetileté války. Několik dní po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918 sloup zbourala skupina vandalů, která se také chystala shodit do řeky sochy z Karlova mostu. To už naštěstí nestihla.