Vítr někdy fouká, někdy nefouká, vysvětloval prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství svůj kritický postoj vůči obnovitelným zdrojům energie. Česká vláda ale na vítr nezanevřela, v příštích deseti letech hodlá investovat do výstavby větrných elektráren až 12 miliard korun. V reálných číslech by výkon větrníků mohl do roku 2030 vzrůst z nynějších 340 až na 1000 megawattů. To odpovídá polovině současného výkonu solární energetiky nebo jednomu bloku Jaderné elektrárny Temelín. V české krajině by tak počet větrníků mohl vzrůst z nynějších 130 téměř na čtyři stovky.