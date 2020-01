◼ ČESKO

Stát musí zaplatit tři miliony rozhodci z kauzy Diag Human

Ministerstvo zdravotnictví musí rozhodci z kauzy Diag Human Milanu Kindlovi zaplatit odměnu přes tři miliony korun s úroky za práci na vleklém sporu státu s firmou na výrobu a zpracování krevní plazmy. Pravomocně o tom včera rozhodl pražský městský soud. Bývalý děkan plzeňské právnické fakulty je tak druhým arbitrem, který se odměny domohl. Stejnou částku již soudy dříve přiznaly někdejšímu předsedovi Hospodářské komory Petru Kuželovi.

◼ RUSKO

Putin propustil gubernátora, vyzýval k vyhlazení novinářů

Ruský prezident Vladimir Putin včera odvolal z čela Čuvašska Michaila Ignaťjeva. Povolžský region s 1,2 milionu obyvatel řídil skoro deset let. Média připomínají, že Putin obvykle dovoluje gubernátorům odejít "na vlastní žádost" i v případech, kdy na odchod nepomýšlejí, ale kvůli nějakému skandálu upadli v nemilost. U Ignaťjeva ale Putin použil formulaci "pro ztrátu důvěry", kterou naposledy využil před třemi lety, kdy odvolal udmurtského gubernátora kvůli podezření z převzetí obřího úplatku.

◼ ČESKO

Sněmovna podpořila vznik komisí pro sucho

O opatřeních v době sucha by mohly v budoucnu rozhodovat komise obdobně, jako je tomu při povodních. Mohly by například zakázat povolené odběry vody nebo nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zprovoznění. Počítá s tím návrh novely vodního zákona, který včera v úvodním kole podpořila sněmovna. Zamíří k posouzení do zemědělského a hospodářského výboru i do výboru pro životní prostředí.

◼ ČESKO

Jednání o předsedovi Senátu začne 5. února

Předsedové senátních klubů se dohodli, že 5. února zahájí politická jednání o volbě nástupce zesnulého předsedy horní komory Jaroslava Kubery (ODS). Před začátkem včerejší schůze to řekl první místopředseda Jiří Růžička (STAN), který převzal po Kuberově úmrtí vedení Senátu. Lídři klubů se také shodli, že Senát by měl mít svého předsedu, není třeba čekat na podzimní volby. Dosud nechtěli senátoři budoucnost vedení Senátu komentovat.

Minulé tři roky ukázaly velký zájem občanů Brna na spolurozhodování o části rozpočtu města.

Tomáš Koláčný

Náměstek brněnské primátorky komentuje rozhodnutí města dát 35 milionů korun na projekty, které navrhnou obyvatelé.

◼ ČESKO

Zeman podepsal zákon o obchodních korporacích

Rozsáhlou novelu zákona o obchodních korporacích podepsal prezident Miloš Zeman. Změna má úpravu zpřehlednit a snížit regulatorní zátěž podnikatelů, tedy náročnost dostát všem povinnostem, které stát ukládá. Umožní například rušit neaktivní firmy, což má bránit jejich zneužití k podvodům. Na rozdíl od původního vládního záměru zachovává právo zaměstnanců na zastoupení v dozorčích radách velkých akciových společností.

◼ ČESKO

Sčítání lidu na jaro 2021 podpořila sněmovna

Příští sčítání lidu, domů a bytů v Česku začne patrně 27. března 2021, lidé budou moci vyplňovat formuláře elektronicky. Zadávat by měli méně údajů než při posledním sčítání před devíti lety, část dat statistici získají z registrů. Předpokládá to návrh zákona, který včera podpořila sněmovna. Papírové tiskopisy doručí komisaři jen lidem, kteří informace elektronicky neodešlou. Sčítání se koná každých 10 let, poprvé bylo v roce 1869.

◼ ČESKO

Změní se územní členění Česka

Územní členění České republiky se částečně sjednotí. Vesnice by už zpravidla neměly patřit do jiného okresu než obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají. Výjimky bude moci stanovit vyhláškou ministerstvo vnitra. Počítá s tím vládní návrh zákona o územním členění státu, který schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.

◼ NĚMECKO

Vláda schválila kalendář útlumu uhelných elektráren

Německá vláda schválila návrh zákona, který stanoví harmonogram útlumu uhelné energetiky. S útlumem se začne letos, zcela využívat energii z uhlí přestane Spolková republika nejpozději v roce 2038. Návrh ještě musí projít parlamentem, což by ale neměl být problém. Změna má pomoci ovzduší. Emise skleníkových plynů mají být v roce 2030 v Evropské unii o 55 procent nižší než v roce 1990. Do konce loňského roku klesly o 35 procent.

◼ ČESKO

Ostrava bude dotovat vkusnou reklamu

Město Ostrava připravilo program, který má majitelům provozoven umožnit čerpat dotaci na obnovu reklamního označení. Získat mohou příspěvek do výše 30 tisíc korun. Od ledna platí ve městě nařízení, jímž se mění pravidla pro venkovní reklamu. Město tak chce chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru před nevkusnou a nepřiměřenou reklamou.

◼ ŠVÉDSKO

Thunbergová si zaregistruje název Fridays for Future

Sedmnáctiletá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová si chce nechat registrovat název hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) jako ochrannou známku. Už v prosinci byla žádost podána u Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Přihlášku podala dosud neznámá nadace The Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation se sídlem ve Stockholmu. Mluvčí Thunbergové německému listu Die Zeit řekl, že tuto organizaci založila Thunbergová a její rodina.