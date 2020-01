120 metrů

hlubokou nepropustnou stěnou chtějí Poláci ochránit české zdroje podzemní vody.

Česko proti polskému dolu

Podle odhadů expertů by mohlo být na české straně těžbou dotčeno 35 tisíc lidí. Nová hranice dolu by vedla jen několik desítek metrů od naší hranice a zhruba kilometr od nejbližších domů na české straně.

O 400 hektarů by se důl kvůli těžbě zvětšil. Tedy z 26 na 30 kilometrů čtverečních. O 24 let chce polská státní firma PGE prodloužit licenci na těžbu. Nyní ji má do dubna 2020, usiluje ale o prodloužení až do roku 2044.

Osm procent polské elektřiny vyrábí elektrárna Turów, pro kterou je přilehlý důl výhradním zdrojem paliva. Byla to právě tato elektrárna, jejíž emise měly rozhodující podíl na zničení lesů v Krkonoších a Jizerských horách v 80. letech.