Ministerstvo zemědělství nyní pracuje na stanovení podmínek, za nichž bude možné plošně rozhazovat jed na hraboše − přípravek Stutox II. "Podmínky bychom chtěli mít hotové nejpozději do konce února," sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Podle plánu ministerstva a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského by se plošné rozhazování jedu mohlo týkat pozemků, kde populace hraboše polního překročí pětinásobek takzvaného prahu škodlivosti. To odpovídá pěti stům aktivních nor hrabošů na jednom hektaru. Takové množství podle Vladimíra Píchy ze Zemědělského svazu ČR znamená, že hraboš sežral všechno, co na poli našel. Kolika zemědělců se taková podmínka může týkat, si netroufá mluvčí svazu odhadnout.