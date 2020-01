Velké technologické společnosti jako Google nebo Amazon mají od letošního července českým finančním úřadům odvádět sedm procent ze svých příjmů. To je výrazně více, než kolik by tyto firmy platily v jiných evropských zemích, které o jejich zdanění také uvažují. Podle reakcí poslanců, které HN oslovily, to však vypadá, že chystaná digitální daň by nakonec nemusela být tak vysoká. Důvodem je především snaha vyhnout se odvetným clům na české výrobky, kterými vyhrožují Spojené státy.

Mírnější zdanění navrhují i poslanci vládních stran. "Neměli bychom vybočovat z evropského průměru, což je tři až pět procent," myslí si poslanec Pavel Juříček (ANO). O nižší sazbě jsou ochotni jednat i sociální demokraté. "Diskuse by ale určitě neměla být o sazbě nižší než pět procent," říká předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.