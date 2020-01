◼ ČESKO

Rozvojový fond bude řídit bývalý bankéř Barta

Národní rozvojový fond státu a soukromých investorů bude řídit bývalý bankéř ČSOB Jan Barta (50). Deníku E15 to řekl Jiří Jirásek, generální ředitel státní Česko­moravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která bude fond spravovat. Barta už nyní vede skupinu, která fond připravuje. Fond má sloužit k financování investičních projektů na podporu sociálního a ekonomického rozvoje. Banky do něj budou investovat sedm miliard korun.

◼ ČESKO

Výnosy z dálničních známek loni vzrostly na 5,35 miliardy

Stát vybral loni za dálniční známky 5,35 miliardy korun, o rok dříve byly výnosy z prodeje vinět zhruba o 150 milionů korun nižší. Informovalo o tom ministerstvo dopravy. Letos naposledy platí papírové dálniční známky, v příštím roce je stát chce nahradit elektronickými. Motoristé nakoupili 6,86 milionu kuponů pro rok 2019. Nejžádanější byly známky s desetidenní platností, které tvořily téměř polovinu všech prodejů. Nejvíce však stát utržil na ročních kuponech − 3,95 miliardy korun.

◼ IZRAEL

Netanjahu stáhl žádost o imunitu. A začalo stíhání

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu stáhl svou žádost o přiznání parlamentní imunity před trestním stíháním. Informoval o tom na Facebooku a dodal, že se rozhodl "nepokračovat v té špinavé hře". Vzápětí generální prokurátor Avichaj Mandelblit podal u jeruzalémského soudu 78stránkovou obžalobu, což představuje oficiální začátek stíhání izraelského předsedy vlády kvůli korupci. Může ale trvat měsíce, než se případ dostane k soudu.

◼ FRANCIE

Šéfem Renaultu bude Luca de Meo ze Seatu

Novým generálním ředitelem francouzské automobilky Renault bude Luca de Meo (52), který ještě nedávno řídil španělskou automobilku Seat ze skupiny Volkswagen. Funkce se ujme 1. července. Renault pracuje na vytvoření nového managementu po odchodu Carlose Ghosna (v Japonsku byl obviněn z finančních pochybení, ale na konci loňského roku uprchl do Libanonu) a chce upevnit své spojenectví s Nissanem.

"

Děti jsou jednou z nejohroženějších skupin i proto, že nejsou schopny správně vyhodnotit situaci a reagovat.

Tomáš Neřold

Šéf Besipu. V loňském roce se při dopravních nehodách zvýšil počet zraněných dětí, které nebyly připoutané.

◼ ČESKO

ČR získala z EU o 68,5 mld. korun více, než zaplatila

Česko loni získalo z rozpočtu Evropské unie o 68,5 miliardy Kč více, než do něj odvedlo. Informovalo o tom ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 44,7 miliardy Kč. Zvýšení čisté pozice je podle ministerstva způsobeno vyšším tempem čerpání peněz z fondů EU. ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 119,9 miliardy korun a odvedla do něj 51,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

◼ ČESKO

Kvůli větru bylo bez proudu 15 tisíc domácností

Ve Středočeském kraji bylo v úterý kvůli poruchám způsobeným silným větrem bez elektřiny asi 15 000 domácností. Před 16. hodinou se podařilo řadu poruch odstranit. Nejhorší situace byla kolem Prahy, na Benešovsku, Nymbursku a Kolínsku, řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. "Přehnal se silný vítr, popadaly stromy do vedení," řekla Holingerová s tím, že ČEZ zvyšoval počet pracovníků v terénu, ale i v call centru.

◼ SLOVENSKO

Slovenští autodopravci obnovili blokády hranic

Slovenští autodopravci v úterý obnovili blokády silničních hraničních přechodů pro kamionovou dopravu. Chtějí tak přimět vládu, aby splnila jejich požadavky týkající se výrazného snížení silniční daně a zvýšení slev z mýtného. Organizátor protestu, Unie autodopravců Slovenska, informoval o blokádě deseti hraničních přechodů, z toho čtyř s Českem. Slovenská policie upozornila na tvořící se kolony nákladních aut.

◼ ČESKO

Praha udělá průzkum hrobu kvůli exhumaci Mašínové

Pražský magistrát nechá udělat archeologickou sondu hromadného hrobu na Ďáblickém hřbitově, aby se určilo přesné místo uložení ostatků Zdeny Mašínové a mohly se pak exhumovat. Mašínová byla v listopadu 1953 zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. V roce 1956 ve vězení zemřela. Na exhumaci ostatků se město domluvilo loni v březnu s dcerou Mašínové Zdenou.

◼ ČESKO

Dvě procenta Čechů na webu nenakupují kvůli bezpečnosti

Zhruba šest procent spotřebitelů v Evropské unii v loňském roce nenakupovalo prostřednictvím internetu kvůli obavám ohledně bezpečnosti plateb. V České republice to byla pouze dvě procenta. Nižší podíl vykázalo jen Estonsko, a to jedno procento. Největší podíl spotřebitelů, kteří se vyhýbají internetovým nákupům, vykázalo Portugalsko, a to 23 procent. Za ním následovalo Španělsko s 16 a Maďarsko se 14 procenty.

◼ MAĎARSKO, SRBSKO

Migranti se pokusili přes plot proniknout do Maďarska

Kolem šesti desítek migrantů se pokusilo proniknout do Maďarska přes plot na hranici se Srbskem u přechodu Röszke. Malé skupině migrantů se podařilo hranici překročit. Protože se rozutekli, policie přilehlou oblast uzavřela a v Röszke zastavila provoz na přechodech. Podle policie ozbrojená stráž vypálila několik varovných výstřelů a zadržela několik osob ze skupiny, která pronikla na maďarské území.

◼ ČESKO

Stoupl počet zraněných dětí při nehodách

V loňském roce se při dopravních nehodách zvýšil počet zraněných dětí, které nebyly připoutané. Za to, že jsou děti v autě připoutány, odpovídá podle zákona řidič. Pokud s dítětem cestuje rodič nebo jeho doprovod, přechází povinnost na něj. Celkem loni podle Besipu zemřelo v důsledku dopravních nehod 16 dětí, 12 z toho jako spolujezdci ve vozidlech. Vlastním zaviněním loni při nehodách zemřely dvě děti.

◼ ČESKO

Festival Na hlavu se zaměří na duševní zdraví žen

Festival Na hlavu se zaměří na duševní zdraví žen, zejména ve spojitosti s náročným obdobím těhotenství, porodu a mateřství. Letos se koná už čtvrtý ročník akce. Pořádá ji Národní ústav duševního zdraví v Městské knihovně v Praze a v pražském Veletržním paláci. Podle Petra Winklera z ústavu přibližně 10 procent těhotných a 13 procent matek po porodu prožije příznaky duševního onemocnění, nejčastěji deprese. Přesto jen málo z nich vyhledá odbornou pomoc.

◼ FRANCIE

Dva Rumuni dostali trest, nasbírali příliš mnoho hub

Příliš mnoho hub si podle francouzského soudu z lesa na východě země odnesli dva Rumuni. Každý z nich proto dostal podmíněnou pokutu 500 eur (12 600 Kč). Předpisy departementu Haute-Saône dovolují lidem nasbírat v lese nanejvýš pět kilogramů hub na osobu, nad deset kilogramů už jde o trestný čin. Rumunská dvojice, které za úplatu pomáhaly čtyři desítky krajanů, si jich z lesa odnesla 266 kilogramů. Zadržela ji ale policie.

◼ UKRAJINA

Donbaský konflikt si loni vyžádal smrt 19 civilistů

V loňském roce zemřelo v důsledku ozbrojených střetů na východoukrajinském Donbasu devatenáct civilistů a 128 jich bylo zraněno. Na konferenci v Kyjevě to včera řekl bývalý šéf pozorovatelské mise OBSE Martin Sajdik. Mezi mrtvými nejsou na rozdíl od předešlých let děti. Konflikt mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty v Doněcké a Luhanské oblasti trvá od jara 2014, podle údajů OSN si vyžádal přes 13 tisíc lidských životů.

◼ ČESKO

Počet osobních aut se blíží šesti milionům

Počet osobních aut na českých silnicích se loni zvýšil o 187 017 vozů (o tři procenta) na 5,99 milionu aut. Průměrné stáří vozového parku stouplo o 0,2 roku na 14,93 roku. Na stárnutí má nadále velký vliv skladba dovozu ojetých vozidel. U ojetin je již 20 procent aut starších 15 let a více než 50 procent starších deseti let. Oznámil to včera Svaz dovozců automobilů v tiskové zprávě.

◼ ŠPANĚLSKO

Katalánský expremiér žádá o pomoc s placením referenda

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont vyzval příznivce nezávislosti Katalánska, aby svým finančním příspěvkem pomohli splatit více než čtyři miliony eur (100 milionů Kč), které mají regionální politici vrátit do státní pokladny v souvislosti s uspořádáním nepovoleného referenda v roce 2017. Zároveň uvedl i číslo bankovního účtu, kam mohou příspěvky směrovat. Podle rozhodnutí úřadů mají Puigdemont a dalších 19 představitelů vrátit peníze utracené za uspořádání plebiscitu do 15 dní.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Brexit zvedne zemím příspěvky do rozpočtu EU

Páteční odchod Británie z Evropské unie výrazně promluví do vyjednávání o budoucím dlouhodobém rozpočtu společenství. Po ostrovní zemi zůstane jako po čistém plátci v unijní kase pro příštích sedm let mezera v řádu desítek miliard eur, kterou budou muset zaplnit ostatní země. Zmizí patrně i systém finančních korekcí pro velké plátce, který si Londýn vybojoval a těžily z něj i další ekonomicky silné země.

◼ RUSKO

Kreml vyčetl Zelenskému, že uráží oběti nacismu

Rusko kritizovalo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že svým tvrzením o spoluvině Sovětského svazu na rozpoutání druhé světové války uráží oběti boje proti nacismu. Zelenskyj se postavil na stranu Polska, jehož vrcholní představitelé vedou s Moskvou spor ohledně viny za vyvolání druhé světové války. Zelenskyj narážel na takzvaný pakt Ribbentrop−Molotov, který nacistické Německo uzavřelo se Sovětským svazem v srpnu 1939.

◼ NĚMECKO/KLDR

Německý soud nařídil zavřít hostel při ambasádě KLDR

Hostel v areálu velvyslanectví Severní Koreje v Berlíně musí jeho provozovatelé zavřít. Rozhodl o tom německý soud, který zamítl stížnost, již proti úřednímu rozhodnutí podala firma provozující ubytovnu City Hostel Berlin. Severní Korea pronajímá část své ambasády, která je v sousedství českého velvyslanectví, hostelu od roku 2007. Nařízení EU z roku 2017 zakazuje v souladu se sankcemi OSN obchodovat s KLDR mimo jiné na realitním trhu.

◼ ENERGETIKA

ČEZ za energetické služby utržil přes 22 miliard Kč

Tržby více než šedesátky podniků Skupiny ČEZ, jež poskytují komplexní energetické služby (ESCO) v pěti státech, loni stouply. Činily odhadem přes 22 miliard korun, meziroční nárůst byl více než třetinový. Loňský provozní zisk EBITDA těchto firem, jež působí v Česku, na Slovensku, v Německu, Polsku a Rumunsku, je pak odhadován na 1,4 miliardy korun. Včera to řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Čistý zisk neuvedl.

◼ DOPRAVA

V PKP Cargo International je stávková pohotovost

Odboráři ostravské dopravní společnosti PKP Cargo International včera vyhlásili stávkovou pohotovost. S vedením firmy se nedokázali shodnout na nové kolektivní smlouvě a růstu mezd. ČTK to řekl šéf podnikových odborů Milan Malachovský. Firma z polské skupiny PKP Cargo má 1400 zaměstnanců. Průměrný plat včetně managementu loni činil 36 736 korun. Odbory žádají nárůst mezd o šest procent, firma navrhuje 4,5 procenta.

◼ LETECKÝ PRŮMYSL

Airbus nebude obviněn z korupce, zaplatí pokutu

Evropský výrobce letecké techniky Airbus dosáhl s úřady ve Francii, v Británii a USA předběžné dohody o urovnání obvinění z korupce. Podle listu The Wall Street Journal se Airbus vyhne obvinění. Pouze zaplatí pokutu kolem tří miliard eur (76 miliard Kč). Dohodu ještě musí schválit soudy v jednotlivých zemích. Airbus měl využívat externí poradce k získání lukrativních objednávek na komerční letadla.

◼ AUTA

Porsche ČR loni klesl obrat na 25,6 miliardy

Společnost Porsche ČR, která dováží do Česka auta koncernu VW, loni vykázala obrat 25,6 miliardy korun, což je meziroční pokles o 1,7 procenta. Počet vozů předaných zákazníkům klesl u největšího tuzemského dovozce aut o sedm procent na 41 743 osobních a lehkých užitkových vozů. Včera to uvedl jednatel firmy Franz Pommer.

Smyslem akce je informovat místní obyvatele o tom, co jim cestovní ruch přináší ve smyslu pracovních příležitostí a zvyšování standardů života v místě bydliště.

Václav Stárek

prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Do Noci hotelů se 31. ledna zapojí 155 hotelů, zájemce ubytují ve více než dvou tisících pokojů.

◼ DOPRAVA

Leo Express přepravil 2,4 milionu cestujících

Soukromý dopravce Leo Express loni přepravil ve svých vlacích a autobusech 2,4 milionu cestujících, meziročně jich tak bylo o třetinu více. Obrat Leo Expressu, jenž má i zahraniční divize, se proti roku 2018 zvýšil o 25 procent na více než miliardu korun. "Obrat překročil miliardu korun, konsolidovaný zisk bude v řádech desítek milionů a přibylo přes půl milionu cestujících," uvedl výkonný ředitel firmy Pavel Spilka.

◼ PAMĚTNÍ MINCE

ČNB vydá stříbrnou minci s Boženou Němcovou

Česká národní banka dnes vydá pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové. K dispozici bude 16 700 mincí. Autorem mince je zesnulý akademický sochař Jiří Harcuba, který odkázal své práce ČNB. Na stránkách České mincovny je u mince ve standardním provedení cena 499 korun. Další stříbrnou minci vydá ČNB v únoru, tentokrát v hodnotě 500 korun.

◼ TELEFONNÍ CENTRA

Komárkův Conectart vstoupil na Slovensko

Český provozovatel zákaznických telefonních center Conectart vstoupil na konci loňského roku na slovenský trh. Služby kontaktního centra tam začal zajišťovat například pro značku Nespresso a vyjednává s klienty z pojišťovnictví a bankovnictví. Firma je členem investiční skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka.

◼ PRÁVNÍ SLUŽBY

Havel & Partners hlásí obrat 870 milionů korun

Obrat největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel & Partners se v roce 2019 meziročně zvýšil o desetinu na 870 milionů Kč. Obrat celé skupiny, včetně inkasní agentury Cash Collectors a služeb daňového poradenství, poprvé přesáhl miliardu korun. Výnosy kanceláře za právní služby dosáhly 711,5 milionu Kč.

◼ LETECKÝ PRŮMYSL

Boeing je blíže převzetí Embraeru. Čeká se na Brusel

Brazilský antimonopolní úřad schválil plán amerického Boeingu na převzetí 80procentního podílu v divizi komerčních letadel brazilského Embraeru za 4,2 miliardy dolarů. Poslední, kdo by mohl převzetí zabránit, je Evropská komise. Ta má rozhodnout do 30. dubna. Embraer vyrábí trysková letadla s kapacitou 70 až 150 míst. Jde tak o konkurenci letounu A220, jehož výrobu převzal od kanadského Bombardieru evropský Airbus.