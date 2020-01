Stát v únoru povede konzultace s uchazeči o stavbu nového jaderného bloku v Česku. Uvedl to generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Podle informací agentury ČTK má jednání vést vládní zmocněnec Jaroslav Míl a zástupci ČEZ. V březnu má podle Beneše následovat podepsání smluv mezi státem a ČEZ. A to jak rámcové, na výstavbu jaderné elektrárny, tak prováděcí na první etapu projektu, která by podle dřívějších informací měla skončit závěrem výběrového řízení a územním rozhodnutím.

Beneš na setkání s novináři uvedl, že obě smlouvy jsou prakticky připraveny, ladí se už jen detaily. Dříve se hovořilo o tom, že by měly být podepsány do konce roku 2019. Podle ředitele byl podpis odložen kvůli přípravě celého procesu schvalování projektu Evropskou unií, takzvané notifikaci, a kvůli jednání se zájemci o dodavatelském modelu. "Nechceme dělat finální rozhodnutí před konzultacemi se všemi uchazeči," řekl Beneš. Jednání s uchazeči podle něj mají skončit 19. února. Potvrdil, že zájemců je zhruba pět.

Celý projekt dlouhodobě vázne na neochotě ČEZ či státu výstavbu financovat. Beneš sice nedávno oznámil, že odhaduje náklady na výstavbu bloku na 140 až 160 miliard korun, experti ale tuto sumu považují za velmi nízkou. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nový blok může stát až dvojnásobek.

2029 je rok, ve kterém by podle harmonogramu zveřejněného loni v prosinci měla začít stavba nového jaderného bloku v Dukovanech. Hotový by podle dokumentu měl být zhruba za sedm let.

Smlouva mezi ČEZ a státem má zajistit, aby v případě, že by se projekt ukázal jako nevýnosný, na sebe rizika převzal stát a ochránil tak minoritní akcionáře firmy. Parametry smlouvy ale zatím nebyly zveřejněny, podepsána přitom měla být už loni.

Dříve oznámený harmonogram přípravy bloku se nicméně podle Beneše nemění. Premiér Andrej Babiš (ANO) po listopadovém jednání vládního výboru pro jadernou energetiku uvedl, že nový blok jaderné elektrárny v Dukovanech se začne stavět v roce 2029 a dokončen bude v roce 2036. Podle něj jde o plán, který také počítá s tím, že územní rozhodnutí pro stavbu bude vydáno v roce 2021 a dodavatel bloku bude vybrán do konce roku 2022. Podle říjnového vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) musí během pěti let začít také diskuse o rozšíření druhé české jaderné elektrárny v Temelíně.

Investorský model stavby nových jaderných bloků v Česku schválila vláda na začátku loňského července. Investory nových jaderných zdrojů podle ní budou dceřiné firmy ČEZ. Proti stavbě nového jaderného zdroje v Česku se dlouhodobě staví ekologové. Z jaderných zdrojů loni pocházela asi třetina české produkce elektřiny.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá ruský Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Beneš včera potvrdil, že výběrové řízení na dodavatele stavby by mohlo být zahájeno už letos.