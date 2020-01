Osmnáctiletá americká zpěvačka a skladatelka Billie Eilish zvítězila ve všech čtyřech hlavních kategoriích hudebních cen Grammy. Cenu si odnesla za nejlepší album roku, nejlepší píseň, nejlepší nahrávku i za objev roku. Zpěvačka, celým jménem Billie Eilish Pirate Baird O'Con­nellová, zvítězila se songem Bad Guy, který se letos dostal až na samý vrchol amerického žebříčku Billboard Hot 100. Porazila tak hvězdy, jako jsou Lady Gaga, Taylor Swiftová či Lana Del Rey, napsala agentura AFP. Prestižní ocenění si odnesla i za své debutové studiové album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Zpěvačka z Los Angeles album nahrála spolu se svým bratrem Finneasem v jeho ložnici.

