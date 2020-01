Na sociální síti Twitter se okolo nynějšího výročí 75 let od osvobození koncentračního tábora Osvětim šíří slovo holohoax. Označuje tvrzení, že se holokaust, tedy nacistický pokus vyvraždit Židy, nikdy nestal. Této lži věřil i mladý Němec Stephan Balliet. V říjnu se ve východoněmeckém městě Halle pokusil prostřílet do synagogy s úmyslem zabít desítky Židů, kteří se v ní shromáždili. Když se mu to nepodařilo, zastřelil ženu, která šla kolem, a dalšího muže v nedalekém bistru.