◼ USA

Trump zveřejní mírový plán pro Blízký východ

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy dnes zveřejní mírový plán pro Blízký východ, tedy mezi Izraelem a Palestinci. Řekl to poté, co v Bílém domě přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Izraelský předseda vlády poznamenal, že Trumpův mírový plán by mohl být "šancí století". Trump prohlásil, že plán dává smysl pro všechny strany a dodal, že by jej měli Palestinci přijmout, jelikož je pro ně dobrý.

◼ ČESKO

Vyslání českých vojáků do Mali posoudí parlament

Vláda souhlasila s vysláním až šesti desítek vojáků do Mali, Nigeru a Čadu. Pokud misi schválí poslanci a senátoři, vojáci by se v zemích Sahelu zapojili do boje proti terorismu. Česká armáda již v Mali vojáky má, podílejí se na výcviku a na ochraně výcvikové mise Evropské unie. Evropské země plánují vytvořit společnou jednotku, která v regionu nahradí francouzské síly. Náklady na novou misi ministerstvo obrany odhaduje na 598 milionů korun.

◼ NĚMECKO

Obchod nabízel pivo s nacistickou symbolikou

Zatímco si Evropa připomíná 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi, mohli si zákazníci v jednom z německých obchodů koupit pivo s cenou i etiketou odkazující na neonacistickou scénu. Kauzu piva Deutsches Reichsbräu (Německý říšský pivovar) vyšetřuje policie. Za nabídkou nápoje stojí muž jménem Tommy Frenck, kterého tajné služby označují za krajně pravicového radikála.

◼ ČESKO

V pondělí bude k uctění Kubery státní smutek

K uctění památky zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) bude příští pondělí 3. února dnem státního smutku. Ve stejný den se koná shromáždění v Krušnohorském divadle v Teplicích a v pražském Rudolfinu. Kubera, který zemřel náhle 20. ledna ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic, dvě desetiletí byl senátorem. Prezident Miloš Zeman mu posmrtně udělí nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva.

"

V Brně se loni narodilo nejvíc dětí od roku 1986, musíme na to reagovat.

Jaroslav Suchý

Brněnský radní za KDU-ČSL komentuje záměr radnice vybudovat pět nových školek s nejméně 11 třídami v pěti městských částech.

◼ ČESKO

Kraj odškodní benešovskou nemocnici za kyberútok

Středočeský kraj dá benešovské nemocnici 30 milionů korun na ztrátu způsobenou prosincovým kybernetickým útokem. O poskytnutí neinvestiční dotace rozhodli krajští zastupitelé. Počítačový kryptovirus ochromil provoz nemocnice 11. prosince. Zařízení fungovalo v omezeném režimu, do plného provozu se vrátilo 30. prosince. Případ vyšetřuje policie, data v nemocnici podle kriminalistů napadl ruský vir Ryuk a nešlo o cílený útok na jeden subjekt.

◼ JAPONSKO

Medaile i olympijské pochodně budou ekologické

Olympijský oheň bude v pochodni poprvé hořet díky vodíku. Pořadatelé letošních her v Tokiu použijí toto ekologické palivo místo obvyklého plynu. Při spalování vodíku se neuvolňuje oxid uhličitý, jeho použití zapadá do snahy organizátorů o co nejmenší uhlíkovou stopu největší sportovní akce roku. Olympijské medaile jsou z materiálu ze starých mobilních telefonů, postele pro olympioniky z recyklovatelného kartonu, pochodně z hliníkového odpadu.

◼ Z TWITTERU

Stačí málo a optimismus trhu chladne. Nečekaný pesimismus německých firem ze sektoru služeb a stavebnictví snížil hodnotu koruny o deset haléřů. Nic závratného. Jen to dokazuje, na čem je její nedávné posílení postaveno. Na vodě.

@HelenaHorska

Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

◼ ČESKO

Český vědec dostal grant na výzkum imunity

Prestižní grant Evropské organizace pro molekulární biologii získal Peter Dráber z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mohl si tak založit tým, s nímž bude zkoumat buněčnou komunikaci v imunitním systému. Během tří let bude dostávat 50 tisíc eur (1,2 milionu korun) ročně. Výzkum má přispět k vývoji nástroje, který by dokázal posílit imunitu při infekčních a nádorových onemocněních.

◼ ČESKO

Vláda schválila zavedení nových definic jednotek

Česko zavede do zákona nové definice některých jednotek SI (mezinárodního systému jednotek). Počítá s tím návrh zákona o metrologii, který schválila vláda. Mezinárodní úřad pro míry a váhy rozhodl v listopadu 2018 o nové definici kilogramu, kelvinu, ampéru a molu (jednotky látkového množství). Například kilogram, základní jednotka hmotnosti, se nově odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty, a nikoli od etalonu kilogramu.

◼ ČESKO

Ve 3/4 veřejných budov je nezdravé prostředí

Nezdravé prostředí je v Česku ve třech čtvrtinách veřejných budov, jako jsou školy, kanceláře, zdravotnická zařízení nebo pečovatelské domy. Jde o takzvaný syndrom nezdravých budov, který nejčastěji souvisí s kvalitou vzduchu v interiéru. Nejproblematičtější jsou nově postavené nebo rekonstruované budovy, zejména pak otevřené kanceláře. Vyplývá to z údajů Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví.

◼ ČESKO

Sdílení informací mezi úřady bude snazší

Téměř ze 150 zákonů by mohly zmizet podrobné výčty toho, jaké konkrétní informace si mají úřady předávat nebo mohou získávat v registrech. Schválila to vláda. Návrh ministerstva vnitra by měl zajistit, aby občané nemuseli státním institucím poskytovat opakovaně stejné informace, což patří mezi cíle nedávno schváleného zákona o právu občanů na digitální služby. Návrh počítá i se systémem pro podávání elektronických petic.

◼ ČESKO

Neziskovky kritizují plán na snížení dávek za záškoláctví

Organizace, které se zaměřují na vzdělávání a sociální problematiku, kritizují plánované snížení dávek na bydlení na půl roku kvůli zameškaným hodinám dětí ve škole. Podle organizací by sankce zhoršila situaci chudých rodin a k lepšímu vzdělávání dětí by nepřispěla. Doporučují ji zrušit. Vyplývá to z vyjádření organizace EDUin, Platformy pro sociální bydlení a Institutu pro sociální inkluzi. Ministerstvo práce připravilo novelu se změnami dávek na bydlení.

"

K vyřazení věžních hodin z provozu stačí i bouřka. Nyní se asi vysypala nějaká součástka nebo relé.

Jiří Wilda