Nejsem jako tradiční politici, opakuje Andrej Babiš. Minimálně v jedné věci ale úplně stejný je. Tak jako dřívější politické garnitury brzdily zákon o státní službě i jemu najednou vadí, že do úřadů nemůže dosazovat, koho ho napadne. Nejnovější záminkou, jak toho dosáhnout, má být předražený systém na elektronické dálniční známky. "Jsem naštvaný na úředníky, kteří jsou pod státní službou, díky tomu si můžou dělat, co chtějí, páchat škody, aniž by za to nesli následky. Není přece možné, aby ministři a premiér nesli politickou odpovědnost, ale neměli právo dělat manažerská rozhodnutí, zatímco se jim úředníci vysmívají," píše Babiš na Facebooku s tím, že navrhne novelu zákona o státní službě.

Je to průhledné: jednak jde o pokus svalit veškerou vinu za předraženou zakázku na úředníky navzdory tomu, že zakázku hájil sám Babišův ministr Vladimír Kremlík. Především je to ale, dle hesla "každá krize je příležitost", snaha opět zpolitizovat státní správu. Zákon o státní službě měl přitom zajistit, aby státní správa byla řízená odborníky, nikoli na základě mocenských poryvů, kamarádšoftů a trafik.

Už v minulosti chtěl Babiš zákon otupit požadavkem, aby šéf státní služby byl přímo podřízen premiérovi, tedy jemu. Vychytralým způsobem byla takzvaná systemizace, kdy Babišova vláda zrušila desítky míst včetně pozic náměstků, nad čímž se pozastavovala Evropská komise. "Počet odvolaných vysoce postavených úředníků po nástupu nové vlády naznačuje, že služební zákon účinně negarantuje odpolitizování státní správy," uvedla. Teď se tedy má jít ještě dál a Babišovi lidé by měli mít možnost kdykoli kamkoli instalovat hyperloajální kádry.

Je třeba natvrdo říci, že to není nic jiného než součást snahy o privatizaci státu. Dost na tom, že stát už teď funguje jako Babišův obhájce v kauze střetu zájmů a že špatně funkční zákon o státní službě je podle Transparency International jedním z důvodů, proč Česko spadlo na protikorupčním žebříčku o šest míst a jeho hodnocení je hluboko pod průměrem EU. Snahám o faktickou likvidaci zákona je proto záhodno bránit, ať už záminky Andreje Babiše vyhlížejí sebelíbivěji.