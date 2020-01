Od časů vrcholné slávy Heleny Vondráčkové před desítkami let nebyli Poláci tak zvědaví na nějakou Češku jako teď na českou místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou. Ta přijíždí v úterý do Varšavy, kde má s představiteli vlády, opozice i soudních instancí jednat o tom, co polští vládní konzervativci nazývají soudní reformou a polská opozice a zahraniční kritici likvidací právního státu.