Mimo Rusko znají jméno Vladislava Surkova prakticky jen odborníci na region. Přitom toho pětapadesátiletý muž nestihl zrovna málo. Je autorem koncepce suverénní demokracie, kterou Moskva údajně buduje, vytvořil prokremelská mládežnická hnutí, od anexe Krymu měl v Kremlu na starosti budování separatistických republik. Při tom všem pěstoval vlastní obraz intelektuála, který dokáže myslet pět tahů dopředu a ve skutečnosti je rafinovaným umělcem.

"Vladislav Surkov odchází ze státní služby. Nejbližší měsíc se bude věnovat meditaci. Slíbil, že poté oznámí důvody tohoto rozhodnutí a zveřejní své další plány," napsal v sobotu na síti Telegram politolog Alexej Česnakov, který v posledních letech funguje jako neformální Surkovův tiskový mluvčí. Ti, kteří pozorně sledují kariéru vlivného muže, nepochybují, že do penze se Surkov nechystá.

Šikovný kluk od Chodorkovského

Surkov šel ve stopách svého otce, důstojníka vojenské rozvědky GRU na Dálném východě. Jako mladík byl v letech 1983−1985 v Maďarsku příslušníkem jednotek speciálního nasazení. Jenže pak přišla perestrojka a ambiciózní Surkov se připojuje k mladému komsomolskému funkcionáři Michailu Chodorkovskému, nejprve jako osobní strážce. Již v roce 1991 se dostává do vedení Chodorkovského skupiny Menatep a současně je konzultantem ruské vlády pro public relations.

V letech 1998−1999 působí jako náměstek ředitele polostátní televize ORT. Pod vedením jiného oligarchy, Borise Berezovského, podporovala tehdy málo známého šéfa ruské tajné služby Vladimira Putina. "Byl jsem jedním z těch, kteří pomáhali prezidentovi Borisi Jelcinovi předat moc. A byl jsem jedním z těch, kteří pomáhali prezidentovi Vladimiru Putinovi stabilizovat politický systém," řekl Surkov v rozhovoru pro agenturu Interfax.

Hovořil tehdy o "řízené demokracii", později o demokracii suverénní. Jakkoli o ní napsal celou knihu, její podstata je prostá − co je demokracie, určuje Kreml a do toho nemá co kdo mluvit, tím spíše kdokoli ze zahraničí. Prvním Surkovovým úkolem bylo dostat pod kontrolu parlament a především komunistickou stranu.

Ta tehdy dostávala více hlasů než pozdější Jednotné Rusko a měla i řadu gubernátorů. Díky tomu ji sponzorovala řada oligarchů, včetně někdejšího Surkovova zaměstnavatele Chodorkovského.

Aby komunistům odlákal voliče, Kreml vytvořil stranu Rodina (Vlast) v čele s nacionalistickým politikem Dmitrijem Rogozinem a konzervativním ekonomem Sergejem Glazjevem. Strana rozhodně nebyla protirežimní, Rogozin o ní hovořil jako o "Putinových silách zvláštního určení". Ve volbách v roce 2003 získala téměř stejný počet mandátů jako komunisté.